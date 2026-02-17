Evelyn Salgado y Laura Velázquez refuerzan rutas de acción de Protección Civil y Gestión de Riesgos en Guerrero 

Anuncio

Unifican protocolos y rutas operativas ante emergencias en Guerrero.

Chilpancingo, Gro., 16 de febrero de 2026.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda recibió en Guerrero a la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, para fortalecer el trabajo interinstitucional con rutas de comunicación y responsabilidades definidas en la Ley General de Protección Civil, con el objetivo de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de la población.

“Con la recientemente reformada Ley 861 de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero se unifican criterios y fortalecen mecanismos de coordinación para actuar con oportunidad en el territorio”, afirmó la mandataria estatal.

Durante la reunión, la gobernadora y la coordinadora nacional definieron rutas de cooperación operativa entre dependencias para actuar ante una emergencia y, en caso de afectaciones por fenómenos naturales, contar con un esquema compartido de recuperación y reconstrucción.

Salgado Pineda señaló que el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene en sesión permanente, con seguimiento puntual a fenómenos hidrometeorológicos y a la actividad sísmica, mediante monitoreo constante y toma de decisiones preventivas.

Además de fortalecer las capacidades operativas, indicó que se han equipado brigadas con uniformes tácticos, herramientas especializadas, equipo de protección personal y unidades de atención para mejorar la respuesta en territorio. También destacó que se cuenta con un Atlas Estatal de Riesgos y un Sistema de Alerta Temprana Meteorológica que continúan fortaleciéndose, lo que permite anticipar escenarios y actuar con mayor oportunidad, priorizando la prevención.

Evelyn Salgado y Laura Velázquez reconocieron el esfuerzo coordinado de las capacidades federales y estatales que ha permitido proteger de forma más eficaz a la población y mantener en funcionamiento los servicios esenciales ante contingencias.

“Quiero agradecer la presencia y participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de las dependencias federales aquí representadas: SEDENA, SEMAR, SICT, CONAGUA, CFE y Salud. Su participación fortalece la coordinación y nos permite responder con mayor eficacia cuando más se necesita”, puntualizó la gobernadora.

En la reunión también estuvo presente la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna, además de funcionarios estatales y federales.