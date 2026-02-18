Se reúne la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el director de la Conagua para abordar proyectos estratégicos en Acapulco 

Anuncio

La mandataria estatal afirmó que continuará trabajando de manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien agradeció su gran compromiso con Guerrero.

Acapulco, Gro., 17 de febrero de 2026.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda se reunió con el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, para revisar avances en proyectos estratégicos que garanticen el acceso al agua a la población de Acapulco.

En el encuentro que se realizó en las instalaciones de la Promotora Turística de Guerrero (PROTUR), se abordaron temas de relevancia, como la construcción de nuevos pozos radiales, la atención a plantas de tratamiento de aguas residuales, acciones de desazolve y protección marginal de cauces; así como diversas obras hídricas en el puerto, ya que se tienen detectados rezagos históricos y afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos.

En este marco de fortalecimiento de la infraestructura hidráulica la gobernadora enfatizó que estas acciones tienen un enfoque social, para que todos los guerrerenses tengan garantizado este derecho. Al respecto señaló que continuará trabajando de manera coordinada con el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien agradeció su gran compromiso con Guerrero.

En esta reunión se planteó una estrategia de atención emergente a sistemas hidráulicos afectados por huracanes, que incluye apoyo federal para rehabilitación y modernización de sistemas comunitarios dañados, con prioridad en localidades rurales y zonas de alta marginación y la integración de acciones de resiliencia hídrica ante fenómenos hidrometeorológicos.

Por último, se presentó la propuesta para la atención equilibrada en las 8 regiones del estado, con el fin de acercar el servicio de agua potable a las comunidades.

A esta reunión también asistió el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero, Facundo Gastélum Félix; así como funcionarios federales y estatales.