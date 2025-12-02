Guerrero refuerza acciones de primer nivel que fortalecen el sistema de salud pública en el marco del Día Mundial de la lucha contra el SIDA

Anuncio

Fortalece el Gobierno estatal una atención centrada en la dignidad y los derechos de las personas que padecen la enfermedad

Chilpancingo, Gro., a 01 de Diciembre del 2025.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el gobierno de Guerrero, a través de la Secretaría de Salud estatal, continúa realizando acciones de primer nivel que fortalezcan el sistema de salud en favor de pacientes portadores del VIH, así como en medidas preventivas y servicios de tratamientos basados en la promoción en las ocho regiones de la entidad, esto como una oportunidad de aumentar la conciencia pública sobre este virus como un problema de salud pública mundial, por ello, la titular de la dependencia Alondra García Carbajal, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, encabezó el evento conmemorativo bajo el lema “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al Sida”, destacando el compromiso estatal de fortalecer una atención centrada en la dignidad y los derechos de las personas.

García Carbajal subrayó la importancia de la unidad institucional y sectorial para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los guerrerenses, por lo que hizo un llamado a la acción inmediata para reforzar la prevención, impulsar el trato digno y asegurar tratamientos oportunos, especialmente en la atención de la transmisión vertical del virus en recién nacidos.

Asimismo, reconoció el apoyo de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la promoción de políticas públicas que fortalecen la salud.

La secretaria agradeció la presencia de autoridades del sector Salud, colectivos de la diversidad sexual, organismos de derechos humanos y representantes educativos, destacando la asistencia del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, por lo que reiteró que “para avanzar hacia un Guerrero libre de VIH/Sida es esencial reconquistar la confianza de las juventudes en los servicios de salud y contar con personal capacitado con sustento científico”.

En su intervención, José Alfredo Bautista Molina, activista y defensor de los derechos humanos de grupos vulnerables de la UAGro, hizo un llamado urgente a fortalecer la prevención y garantizar el acceso efectivo a la profilaxis preexposición (PrEP), evitando desabasto y retrasos.

Señaló que las comunidades están listas para liderar estrategias de salud, pero requieren del acompañamiento institucional para eliminar el estigma y la discriminación.

A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el visitador general Fernando Esteban Ramírez presentó el panorama mundial del VIH/SIDA, destacando que 91.4 millones de personas se han infectado desde el inicio de la epidemia y que 44.1 millones han fallecido. Subrayó que en 2024, 9.2 millones de personas aún no tenían acceso a terapia antirretroviral, lo que representa una muerte por minuto relacionada con esta enfermedad. Reafirmó que eliminar esta epidemia para 2030 forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfatizando la necesidad de erradicar la estigmatización y defender firmemente la autonomía corporal y los derechos sexuales y reproductivos.