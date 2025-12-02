Reitera la LXIV Legislatura compromiso de eliminar la discriminación en contra de las personas con discapacidad

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 01 de Diciembre del 2025.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, diputadas y diputados reiteraron el compromiso del Congreso del Estado de seguir construyendo un marco normativo con leyes más justas, humanas, modernas y que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad.

Al dar la bienvenida a las y los asistentes a las actividades organizadas por el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Alejandro Carabias Icaza, destacó que esta fecha debe servir para reflexionar, sensibilizar y asumir la responsabilidad de la LXIV Legislatura de reafirmar el compromiso de seguir construyendo un estado más incluyente y justo, donde la discapacidad no sea una limitante para alcanzar una vida plena.

Refirió que la inclusión es un principio constitucional que debe traducirse en acciones legislativas y presupuestarias, asegurando mayores y mejores oportunidades para las personas con discapacidad, además de “ir eliminando cualquier barrera física, social y cultural que de alguna manera limite el bienestar y la dignidad humana”.

En su intervención, el diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política y vocal de la Comisión, reconoció la dignidad, la fuerza y, sobre todo, la voz de las personas con alguna discapacidad, al señalar que “la voluntad siempre puede más que cualquier obstáculo”.

Por ello, reafirmó el compromiso del Congreso del Estado de seguir abriendo camino para construir un Guerrero donde todas las personas vivan con derechos plenos, sin barreras y sin discriminación.

Además, reiteró la importancia de seguir construyendo leyes más humanas, justas y sensibles, que sean producto del sentir de este sector y no únicamente de un escritorio: “que podamos conocer las experiencias, necesidades y requerimientos de las y los compañeros, seguir participando activamente en este ejercicio y trabajar juntas y juntos para hacer las leyes que se requieren en beneficio de las personas con discapacidad”.

Por su parte, la diputada Leticia Rodríguez Armenta, presidenta de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, coincidió con sus homólogos en que el Congreso tiene el compromiso firme de trabajar para crear un entorno seguro, justo e inclusivo para estas personas.

“El Congreso reitera el compromiso de crear un entorno donde cada persona tenga la oportunidad de aprender, participar y continuar plenamente con sus actividades en sus comunidades. La diversidad que hoy nos reúne no es una limitación, es una fortaleza que nos impulsa a avanzar con nuevas perspectivas y con un espíritu de colaboración”, expresó.

En su mensaje, el diputado Juan Valenzo Villanueva, vocal de la Comisión, manifestó que el 3 de diciembre reviste gran importancia para todo un colectivo que lucha incansablemente contra las barreras físicas y sociales.

Destacó que las personas con discapacidad son iguales en derechos y poseen la misma dignidad que cualquier otro ciudadano: “debemos ser conscientes de que aún falta mucho para erradicar la discriminación que existe en contra de nuestro sector”.

Asimismo, aseguró que desde el Congreso, en los últimos meses, se ha trabajado en legislar a favor de los derechos de las personas con discapacidad.

A la conferencia también asistieron las diputadas Gladys Cortés Genchi y Catalina Apolinar Santiago, así como la jefa del Departamento de Grupos Vulnerables de la Universidad Autónoma de Guerrero, Alma Luz Pérez López, y el director de Grupos Sociales Vulnerables Prioritarios del Ayuntamiento de Chilpancingo, Juan Pablo López Madrigal.

Posteriormente se desarrollaron las ponencias “No hay limitaciones cuando hay voluntad”, impartida por la maestra Imelda Lucero Muñiz Jijón, Fiscal Regional de la Fiscalía General del Estado, y “La discapacidad en la Medicina Regenerativa”, a cargo del doctor Adán Horacio Viveros Amador, especialista en Medicina de Rehabilitación.