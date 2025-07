Hoy más que nunca reconocemos a la Guardia Nacional como una fuerza viva de cambio: Evelyn Salgado 

Anuncio

Asiste la Gobernadora a la Ceremonia de Conmemoración del Sexto Aniversario de la Creación de la Guardia Nacional

Expresó su agradecimiento a todo el trabajo y coordinación a favor de la población en materia de seguridad, proximidad social y apoyo en caso de desastres

Acapulco, Gro., a 03 de Julio del 2025.- “Hoy más que nunca, Guerrero reconoce a la Guardia Nacional; la reconoce como una fuerza viva de cambio, como una realidad con uniforme, con botas, con manos, pero sobre todo, con mucho corazón en el territorio. Son ustedes la transformación, que no queda en promesas, la que se juega el cuerpo por hacer Patria”, expresó la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, durante la Ceremonia de Conmemoración del Sexto Aniversario de la Creación de la Guardia Nacional, en donde también agradeció todo el trabajo y coordinación a favor de la población en materia de seguridad, proximidad social y apoyo en casos de desastres.

“Hoy celebramos seis años de la Guardia Nacional, celebramos a sus mujeres y hombres que no se doblegan ante la adversidad, que no negocian sus valores, que no traicionan su conciencia y que hacen lo correcto por ese profundo amor a la Patria. Hoy más que nunca sabemos que la seguridad no sólo es la ausencia de violencia, la seguridad es también la presencia, de dignidad, de orden y de justicia social”, dijo.

Con la presencia de autoridades civiles y militares, la gobernadora se pronunció por continuar en el compromiso de una estrategia de seguridad integral, que atiende a las causas, que apuesta por la inteligencia y por el fortalecimiento de las instituciones. En este sentido, reconoció en la Guardia Nacional a una institución que es solidaria, justa y humana, con disciplina y que se ha distinguido por su gran entrega en apoyo de la ciudadanía.

“Liderar es también dar ejemplo, servir también es inspirar y proteger, también es amar y eso es lo que han hecho ustedes, con disciplina, con rostro humano, con mucho trabajo, con mucha entrega y con mucho corazón. Protegiendo a todas y todos por igual, y en especial a quienes más lo necesitan”, añadió.

Salgado Pineda recordó toda la labor que realizó esta institución en beneficio de la población durante la emergencia derivada de la presencia de los fenómenos hidrometeorológicos, que han afectado a las diferentes regiones de la entidad. Y agregó: “La Guardia Nacional no sólo está, la Guardia Nacional responde; no sólo cuida, la Guardia Nacional, abraza; no sólo garantiza el orden, sino que lo construye con dignidad y justicia social. Respondiendo de forma inmediata cuando los huracanes han golpeado nuestro territorio, cuando Otis pasó por Acapulco, cuando John afectó Chilpancingo y gran parte de nuestro estado, cuando Erick tocó la Costa Chica. Ahí estuvieron y aún continúan en territorio apoyando, auxiliando, cargando, rescatando, reconstruyendo y transformando”.

En su intervención, el comandante del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco, Miguel Ángel Aragón Vásquez pronunció un mensaje en el que enfatizó la vocación de servicio de esta institución, priorizando la atención de las necesidades en materia de seguridad, así como diversas acciones, lo que ha permitido su evolución.

“A sólo seis años de vida institucional se erige como una fuerza permanente, organizada, disciplinada y profesional. Hoy la Guardia Nacional suma entre sus filas a más de 130 mil mujeres y hombres, desplegados en todo el país, además se integra con una sólida estructura orgánica conformada por ocho coordinaciones territoriales, 32 coordinaciones estatales, 48 coordinaciones de batallón, 151 compañías, 121 unidades especializadas en seguridad carretera, vías férreas, aeropuertos, turismo, aduanas, revisión a penales, así como una fuerza especial de reacción e intervención”, detalló.

Como parte de este evento especial, se llevó a cabo la lectura de los logros obtenidos por los equipos deportivos y se entregaron los trofeos y reconocimientos a los primeros lugares de los torneos relámpagos de básquetbol y futbol, en el que participaron representantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado, Policía Estatal, Seguridad Pública Municipal, Armada de México, Instituto Tecnológico Nacional Acapulco, Cruz Roja y Club Deportivo Diamante.

También se entregaron los reconocimientos a los campeones goleadores y canasteros de cada torneo; enseguida se llevó a cabo el toque de Tres de Diana y se realizó la marcha de la Guardia Nacional.

Asistieron a este evento el comandante de la Novena Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez; el comandante de la Octava Región Naval, Ramiro Lobato Camacho; la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina; la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el alcalde Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz; el comandante de la 27 Zona Militar, Andrés Ojeda Ramírez; el comandante de la BAM 7, Edmundo Martín Pérez Ramos, entre otros.