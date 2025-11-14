Impulsa Evelyn Salgado obras que transforman caminos, puentes y espacios públicos en el Valle del Ocotito

Anuncio

La Gobernadora cumple con inversión histórica de 117 MDP en los pueblos de la Sierra de Chilpancingo

Anuncia rehabilitación de caminos, construcción de Unidades Deportivas en Coacoyulillo y Dos Caminos, puentes en Tlahuizapa y el mercado municipal de El Ocotito

Chilpancingo, Gro., a 13 de Noviembre del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda cumplió su palabra y visitó las comunidades de Chilpancingo en la zona serrana del Valle del Ocotito, donde se han invertido más de 117 millones de pesos en lo que va de su administración y lo proyectado para 2026, tan solo en obra pública, beneficiando a los habitantes de Renacimiento Agua Hernández, Tlahuizapa, Coacoyulillo, Ocotito y Dos Caminos.

La Gobernadora inició esta intensa gira de trabajo en la comunidad de Renacimiento Agua Hernández, donde sostuvo un encuentro con los habitantes para atender sus demandas y darles a conocer las obras de rehabilitación de caminos proyectadas para esta zona, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, salud y desarrollo.

“Para nosotros no existen comunidades pequeñas; no solo vamos a los municipios, vamos a atender a las comunidades. Todas y cada una de las acciones de este gobierno tienen que llegar hasta el último rincón del estado. Esta transformación se construye con el pueblo de Guerrero”, afirmó la mandataria estatal.

Señaló que en Renacimiento Agua Hernández ya se concluyó la rehabilitación de un camino solicitado durante muchos años y se avanza en el eje carretero que comunica con Jaleaca de Catalán. Además, informó que se trabaja en tres puentes autorizados por la SICT en Carrizal de Pinzón.

Más tarde, se trasladó a Coacoyulillo, donde fue recibida con entusiasmo por la población. Ahí informó que se realizan las pavimentaciones del camino Ocotito–Tlahuizapa y Coacoyulillo–Jaleaca de Catalán, en tres etapas.

Detalló que la rehabilitación del tramo Tlahuizapa–Coacoyulillo representa una inversión de 1.4 millones de pesos en la construcción de muros, atención de socavones y bacheo desde el poblado del Ocotito, a través de la CICAEG.

La gobernadora anunció también la construcción de la Unidad Deportiva de Coacoyulillo, proyectada en el presupuesto 2026, obra largamente anhelada por la comunidad. Asimismo, informó la construcción del puente Caracol, con una inversión de 13 millones de pesos en su primera etapa, y adelantó que solicitará a la SICT y a la CFE integrar el programa “Internet para Todos” en la localidad.

Durante su recorrido, Evelyn Salgado llegó a Tlahuizapa, donde refrendó su compromiso con las comunidades más alejadas, anunciando obras en salud, infraestructura educativa, agua potable y programas de obra social.

En la ruta del bienestar, desarrollo y transformación, la gobernadora visitó también el poblado del Ocotito, donde anunció la construcción de la primera etapa del mercado municipal, sumando una inversión histórica de 67 millones de pesos acumulada en obra pública durante los primeros cuatro años de gobierno.

La gira de territorio donde también participó el Sistema DIF Guerrero con despensas y regalos a niñas y niños, concluyó en la comunidad de Dos Caminos, donde anunció la construcción de la Unidad Deportiva y reconoció a la familia Leyva Muñoz, en especial a la señora Clautila Leyva González, por la donación del predio donde se edificarán canchas de fútbol, basquetbol, aulas de usos múltiples, juegos infantiles y espacios dignos para las familias.

En el recorrido estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; los titulares de CICAEG, Martín Vega González; de IGIFE, Benjamín Guinto Nava; de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; y el titular de CAPASEG, Facundo Gastélum Félix.