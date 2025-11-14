Firman convenio de colaboración la SEMAREN y la UAGro en servicio social y prácticas profesionales 

Anuncio

Fortalece Gobierno del Estado la educación ambiental en Guerrero

Tecpan de Galeana, Gro., a 13 de Noviembre del 2025.- Con el propósito de impulsar la educación ambiental en Guerrero y fortalecer la vinculación entre las instituciones académicas y el sector público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAREN) y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) firmaron un Acuerdo de Colaboración en Servicio Social y Prácticas Profesionales.

En el marco del Taller de Planificación Territorial Democrática – Etapa Pronóstico, correspondiente al Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Guerrero, se llevó a cabo la firma del convenio que estuvo a cargo del titular de la SEMAREN, Ángel Almazán Juárez, y de la coordinadora del Campus Costa Grande de la UAGro, Ivón Colchero Ruiz, quienes coincidieron en que esta alianza permitirá a los estudiantes participar activamente en proyectos de planeación y conservación ambiental, contribuyendo al desarrollo sustentable de Guerrero.

En su intervención, Almazán Juárez destacó que este tipo de colaboraciones fortalecen las capacidades técnicas y profesionales de los jóvenes, al tiempo que promueven la participación social en la gestión ambiental, alineándose con las políticas que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fomentar un desarrollo equilibrado y responsable con el medio ambiente.

Durante el evento, el equipo consultor del Programa de Ordenamiento Ecológico, encabezado por Valentino Sorani Dalbon, presentó los avances de la etapa de pronóstico correspondiente a la Región Norte, mediante mesas de trabajo que permitieron analizar los escenarios ambientales y definir estrategias de gestión territorial sostenible.

Asistieron el síndico procurador de Tecpan, Luis Enrique Abarca, en representación de la presenta municipal; la directora de la Escuela Superior en Desarrollo Sustentable de la UAGro, Adriana Serna Martínez; la subdirectora, Dody Morales Sánchez; así como representantes de la CONANP, CONAFOR, SAGADEGRO, PROFEPA, y de Protección Civil estatal y municipal.