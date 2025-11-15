Inaugura la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda el Parque de la colonia Mártires del 68 en Acapulco

Anuncio

Se trata de un espacio público en donde se promueve el deporte y la convivencia

Es una acción enfocada en el bienestar de las familias, con una inversión de poco más de 7 MDP

Acapulco, Gro., a 14 de Noviembre del 2025.- Refrendando su compromiso para seguir llevando obras que mejoren la vida de los habitantes de Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, inauguró las instalaciones del parque de la colonia Mártires del 68, en donde se destinó una inversión de poco más de 7 millones de pesos para la construcción de la cancha, las áreas comunes, alumbrado, aparatos de ejercicio, juegos infantiles, entre otros beneficios. Se trata de un esfuerzo enfocado en el bienestar de las familias que habitan en ese centro poblacional de la parte alta del puerto, generando más y mejores opciones para la activación y promoción del deporte.

“Lo que representa este parque para esta colonia, tener un espacio ordenado, un espacio digno y renovado cambia la manera en que una colonia se fortalece; abre la puerta para un mejor futuro para todas y para todos. Nuestro objetivo es que en cada colonia haya un espacio digno de recreación, que tenga su parque bien equipado e iluminado”, explicó en su mensaje.

Ante los habitantes, expresó su beneplácito por esta visita a una colonia que es emblemática, de lucha y con mucha historia en el puerto; dijo que la entrega de esta obra representa el compromiso que tiene el gobierno estatal, para seguir realizando proyectos relevantes para el desarrollo de las y los acapulqueños.

“¿Por qué unidades deportivas? Porque a los jóvenes les gusta el deporte, a los niños les gusta el deporte, a los adultos mayores también les gusta el deporte. ¿A quién no le gusta caminar, a quién no le gusta despejarse? Yo siempre les digo, hay que hacer ejercicio, porque el deporte es vida, eso nos da salud y con salud, podemos hacer absolutamente todo”, enfatizó.

La mandataria estatal recibió el agradecimiento de los colonos, quienes destacaron la importancia de esta obra para el bienestar de la comunidad. A nombre de los beneficiarios, Filiberta García Liborio, le dio la bienvenida a la gobernadora y le dio las gracias por lograr consolidar uno de los anhelos de la comunidad.

“Gracias por materializar esta obra tan anhelada por nuestra comunidad, hoy mi voz se llena de emoción y gratitud, junto con quienes fundamos esta colonia emblemática, hemos sido testigos de los sueños, las luchas y las esperanzas que nos han acompañado durante tantos años. Este parque, hoy que se inaugura, no sólo es espacio para la recreación o el esparcimiento, es el símbolo de la perseverancia, de la unión de los vecinos y el amor por nuestra comunidad”, dijo.

Asistieron al evento la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; el titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda; el arquitecto, Julio César Carbajal Acevedo; el joven Emmanuel García Sánchez; así como las diputadas locales, Marisol Bazán y Citlali Calixto.