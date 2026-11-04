Celebra la UAGro el Día de Muertos entre ofrendas, flores, colores y catrinas 

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Fomenta la máxima casa de estudios el arraigo cultural y la unidad institucional

Chilpancingo, Gro., a 04 de Noviembre del 2026.- La comunidad de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) se congregó para celebrar el tradicional Día de Muertos, donde la rectora, Dra. Leticia Jiménez Zamora, encabezó la premiación de los concursos institucionales de altares y catrinas.

Este encuentro cultural reunió a estudiantes y docentes de distintas Unidades Académicas para honrar la memoria de quienes han partido entre flores, colores y expresiones artísticas.

La Dra. Leticia Jiménez Zamora reconoció el talento y la creatividad de las y los participantes en los concursos de ofrendas y catrinas. En su mensaje, la rectora destacó la vital importancia de mantener vivas nuestras raíces culturales para fortalecer la convivencia.

Con estas actividades de integración, la institución reafirma el orgullo, la cultura y la tradición que la consolidan como una comunidad universitaria unida y en constante desarrollo.