La Gobernadora Evelyn Salgado impulsa un Guerrero con cultura, arte y tradición 

Presenta la agenda cultural septiembre-octubre en Guerrero

La mandataria estatal destacó la realización de festivales, talleres, conciertos y actividades comunitarias para fortalecer la identidad y el talento artístico del estado

Chilpancingo, Gro., a 28 de Agosto del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, acompañada por la secretaria de Cultura de Guerrero, Aída Martínez Rebolledo, presentó la agenda artística y cultural de septiembre-octubre, con un programa que reúne actividades en todo el estado con el objetivo de mantener viva la tradición, la creatividad y el orgullo guerrerense.

“La cultura en Guerrero está viva, se fortalece todos los días y se comparte con esta agenda cultural. Vamos a seguir trabajando hasta que cada rincón del estado se llene de arte, cultura, historia y tradición. Un Guerrero con cultura es un Guerrero con identidad”, afirmó la mandataria estatal.

Durante la presentación se destacó la convocatoria para los Espacios Culturales para la Paz, un programa que dará vida a 19 proyectos en municipios como Acapulco, Tlapa, Iguala, Chilpancingo, Malinaltepec y Cruz Grande. Esta iniciativa, que nace en la actual administración, busca transformar espacios comunitarios a través del arte y la cultura.

Además, el 6 de septiembre se realizará el Festival Son Resistencia en el Complejo Cultural Los Pinos, con la participación del Semillero Orquesta Sinfónica Comunitaria Bonfil y expresiones artísticas dedicadas a los pueblos originarios de Guerrero.

De igual forma, se anunció la Jornada Cultural dedicada al héroe del perdón, Nicolás Bravo, que se llevará a cabo del 9 al 12 de septiembre en Chilpancingo con 27 actividades, entre conciertos, conversatorios y presentaciones artísticas.

Otro de los eventos centrales de la agenda cultural será el Festival Afromexicano “Nuestra Raíz”, del 25 al 27 de septiembre en Marquelia, donde se celebrará la herencia afrodescendiente con música, danza, talleres y conferencias.

La Orquesta Filarmónica de Acapulco abre su segunda temporada del año con un concierto en el Fórum Mundo Imperial, reafirmando su papel como promotor de la musica en el estado.

Asimismo, la Gobernadora Evelyn Salgado informó que se desarrollará el programa Arte y Cultura para Todos, que realizarán 30 talleres, 82 sesiones y 13 espectáculos dirigidos especialmente a niñas y niños, con música, danza, teatro y artes plásticas en distintos municipios.

Durante la transmisión, la Gobernadora Evelyn Salgado dio a conocer los resultados del programa Manos Creadoras 2025, que promueve el trabajo de artesanas y artesanos guerrerenses. En esta edición participan 72 piezas únicas de las ocho regiones del estado, de las cuales 30 elegidas, sus creadores recibirán un estímulo de 15 mil pesos en reconocimiento a su talento.

La agenda también contempla la tercera edición del Seminario Estatal “Leer Transforma”, que se realizará del 8 al 11 de octubre en el Centro Cultural Acapulco con entrada libre. Como parte de esta iniciativa, se llevará a cabo el primer Encuentro de Escritores, con teatro, conversatorios y venta de libros.

La mandataria estatal anunció el primer concierto para la primera infancia, titulado Cuerdas para Soñar, que ofrecerá a niñas y niños de 0 a 3 años una experiencia sensorial y musical para despertar la creatividad y sensibilidad en sus primeros años. Este evento tendrá lugar el 18 de octubre, con cupo limitado a 25 personas.

La Gobernadora llamó a la población a consultar la cartelera cultural oficial y participar en estas actividades gratuitas, pensadas en fomentar el arte, la cultura y tradición para todas las edades y regiones del estado.