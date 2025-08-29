Evelyn Salgado impulsa cruzada por la certeza jurídica y unión familiar 

Anuncio

La Gobernadora y el Colegio de Notarios firman el convenio de colaboración; testamentos con descuentos del 50% y costo especial para adultos mayores

Septiembre mes del testamento

Chilpancingo, Gro., 28 de Agosto del 2025.– Con el objetivo de garantizar justicia social, certeza jurídica y tranquilidad a las familias guerrerenses, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el Colegio de Notarios del Estado de Guerrero, firmaron un convenio de colaboración que establece beneficios y tarifas especiales para adultos mayores durante septiembre, mes del testamento.

Gracias a este acuerdo, la población en general podrá acceder al trámite de testamento con un 50% de descuento, quedando en un costo de 1,500 pesos, mientras que para las personas adultas mayores se otorga un costo preferencial de 500 pesos.

“Estamos dando un paso firme para que este derecho sea accesible para todas y para todos. Es una alianza de confianza y apoyo mutuo que convierte este derecho en una oportunidad real para cada familia”, afirmó la gobernadora.

En su mensaje, Evelyn Salgado subrayó que esta medida forma parte de una estrategia nacional y política integral que pone en el centro a las y los adultos mayores, sector al que su administración ha respaldado con ferias de servicios, mejoramiento en casas de día y programas de atención social.

“Avanzamos en un mismo objetivo: Que las personas adultas mayores vivan con dignidad y con la certeza jurídica de que lo que construyeron con muchos años de sacrificio estará protegido”, expresó.

El presidente del Colegio de Notarios, Sergio Fidel Olvera de la Cruz, destacó la sensibilidad de esta iniciativa y celebró que en Guerrero se promueva a septiembre como Mes del Testamento, con asesorías gratuitas que llegarán a todos los rincones del estado.

Por su parte, la encargada de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, subrayó que otorgar certeza jurídica no sólo previene conflictos legales y familiares, sino que fortalece la unión y la paz dentro de los hogares guerrerenses.

La Gobernadora y el Colegio de Notarios acordaron que el programa se extenderá hasta octubre, a fin de atender a todas las personas interesadas. Con ello, se da inicio a la cruzada en favor de la certeza jurídica, la tranquilidad de las familias y la justicia social.

Al evento asistieron las y los notarios del estado, beneficiarios y beneficiarias del IGATIPAM, el titular del Poder Judicial, Ricardo Salinas Sandoval; del poder Legislativo, Jesús Urióstegui García y el diputado Jesús Parra García, así como el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros y la titular del IGATIPAM, Rosita Espinoza Ortega.