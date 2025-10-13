La Gobernadora Evelyn Salgado promueve el fortalecimiento y actualización del personal docente de educación básica 

Anuncio

La SEG realiza la Jornada de Académica 2025; 7 mil maestros reciben capacitación

Chilpancingo, Gro., a 13 de Octubre del 2025.- Para promover el fortalecimiento y actualización de los conocimientos y habilidades del personal docente, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación Guerrero puso en marcha las Jornadas Académicas 2025, dirigida a 7 mil maestros de Educación Básica en las regiones Centro, Norte, Tierra Caliente, Montaña Baja y Costa Grande.

El secretario de Educación en Guerrero, Ricardo Castillo Peña, inauguró la Jornada Académica “Docentes en contexto: enseñar desde la realidad para transformar” que se realiza en la región Centro, con la participación de 900 maestras y maestros para avanzar en el mejoramiento educativo, como parte de la transformación educativa que impulsa, la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

En su intervención, el subsecretario de Educación Básica, Adalid Nava destacó que, a través de estas actividades de formación impulsan el desarrollo profesional, garantizando así la atención de las exigencias que demanda la educación moderna con una excelencia educativa.

La Jornada se desarrollará en dos días, en el primer día se realizarán tres conferencias magistrales donde se profundizarán temas como la Planeación de un proyecto sociocrítico desde la Nueva Escuela Mexicana, la Evaluación formativa y Nueva Escuela Mexicana, así como Clases dinámicas y participativas, con ponentes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Red Nacional de Capacitadores en Educación (RENACED).

En el segundo día se realizarán talleres de Planeación didáctica y evaluación en la NEM, evaluación formativa, cómo realizar clases dinámicas, participativas y apasionantes y planeación de un proyecto sociocrítico a partir de estudio socioeducativo de la realidad.