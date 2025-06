“La justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho efectivo”: Evelyn Salgado

Anuncio

Refrenda Evelyn Salgado respaldo al Poder Judicial en su 174 aniversario de nacimiento constitucional en Guerrero

Reconoce su transformación sin muros hacia una justicia más cercana al pueblo, humana y eficaz

Chilpancingo, Gro., a 26 de Junio del 2025.– Al conmemorar el 174 aniversario del Poder Judicial del Estado de Guerrero, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció la transformación de esta institución ante los cambios que se han experimentado al reformarse y avanzar hacia una justicia más cercana, humana y eficaz, reafirmando su vocación democrática.

“Este poder no levantó muros; al contrario, supo abrirse, reflexionar, reformarse, transformarse con responsabilidad. Hoy, con esta nueva etapa, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la ciudadanía, su compromiso con quienes lo reconocemos como garante de sus derechos, como un contrapeso institucional y como espacio donde la ley se aplica con absoluta dignidad, pero, sobre todo, con absoluta cercanía al pueblo guerrerense”, afirmó la mandataria estatal.

Durante la ceremonia conmemorativa por el nacimiento constitucional del Poder Judicial, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, la titular del Poder Ejecutivo expresó su reconocimiento a todas y todos quienes integran y dan vida a esta institución, al tiempo de reiterar su respeto a la autonomía judicial y su voluntad de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre poderes, en beneficio de las y los guerrerenses.

La Gobernadora Evelyn Salgado y los titulares del Poder Judicial, Ricardo Salinas Sandoval, y del Poder Legislativo, Jesús Parra García, realizaron la entrega de reconocimientos al Mérito Judicial a magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal jurisdiccional por más de 30 años de servicio a la justicia en Guerrero.

La Gobernadora expresó su respaldo al magistrado Ricardo Salinas Sandoval, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y reiteró su absoluto respeto a la división de poderes, así como su disposición para seguir trabajando de manera coordinada en favor de Guerrero.

“En Guerrero, los poderes dialogamos con responsabilidad republicana. Coincidimos en que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho efectivo; en la necesidad de un Poder Judicial que esté al lado del pueblo, no por concesión, sino por vocación. Es trabajar muchas veces en silencio para que la ley no sea una promesa vacía, sino una realidad concreta”, expresó la mandataria.

Durante la sesión pública y solemne de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el titular del Poder Judicial, Ricardo Salinas Sandoval, destacó el invaluable respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer la impartición de justicia en Guerrero, cumpliendo con la responsabilidad constitucional. Sin embargo, reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer.

“Seguimos trabajando por lograr un mejor escenario para la justicia en Guerrero; construimos, reconstruimos y reforzamos el andamiaje que facilite y garantice el efectivo acceso a la justicia”, afirmó el magistrado presidente durante este evento celebrado en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia.

Asistieron la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada; el comandante de la Novena Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui García; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán, entre otros.