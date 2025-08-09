La renovación de la Avenida Escénica generó la creación de un corredor turístico gastronómico 

Anuncio

Empresarios reconocen el apoyo de la Gobernadora Evelyn Salgado, al priorizar la reparación y rehabilitación de la vía turística

Acapulco, Gro., a 08 de Agosto del 2025.– “Estamos los mejores servidores turísticos de Acapulco, aglutinados en este corredor turístico que es para todos ustedes, la nueva milla de la diversión, un lugar seguro donde se la van a pasar muy bien”, indicó el empresario y restaurantero Fernando Reina Iglesias, en la reciente inauguración de un restaurante en la renovada Avenida Clemente Mejía, mejor conocida como Avenida Escénica.

“Hay que reconocer muchísimo el trabajo de la gobernadora para reparar toda la Avenida Escénica, como quedó la iluminación, como quedaron todas las guarniciones”, destacó Reina Iglesias, quien puntualizó que estas obras abonan directamente en la reactivación económica del puerto al reforzar la confianza de los empresarios para seguir invirtiendo, principalmente en esta zona que alberga ya un corredor turístico gastronómico para todos los gustos y presupuestos.

De igual forma, el empresario enfatizó el éxito de la temporada de verano, la cual continúa atrayendo visitantes de todos los estados y municipios, “esta temporada turística fue excepcional, a todo mundo nos fue muy bien, una agenda turística bien completa”, mencionó.

En este sentido, los empresarios turísticos del puerto, han aplaudido la amplia variedad de eventos que se ofrecen en Acapulco, que van desde conciertos de diferentes géneros musicales, obras de teatro, eventos deportivos, congresos y sobre todo, los esfuerzos que el gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda, ha hecho en pro de la recuperación del puerto luego de los embates climatológicos sufridos en años anteriores.

“Acapulco está de pie, Acapulco está vivo y lo que estamos haciendo todos como empresarios, es formar un solo bloque, gobierno del estado, gobierno municipal y empresarios, estamos trabajando todos en el tema de turismo hacia el mismo lugar, para recuperarnos”, resaltó el empresario.