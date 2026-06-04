Nombra Javier Saldaña a los representantes de la Fundación UAGro.

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Impulsará esta asociación el desarrollo académico, estudiantil y cultural

Chilpancingo, Gro., a 03 de Junio del 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán nombró a los representantes de la Fundación UAGro.

“En el marco de mis atribuciones como Rector, he designado al Dr. Fermín Rodríguez Jaimes como Presidente de la Fundación UAGro, y a la Lic. Reyna Yaret González Marín como Responsable Administrativa de la misma”, informó Javier Saldaña.

A los nuevos funcionarios, les instruyó a realizar la elaboración de un nuevo plan estratégico que fortalezca los vínculos de la Fundación con la comunidad universitaria y el pueblo de Guerrero.

Señaló que la Fundación UAGro se consolidará como una asociación que impulse el desarrollo académico, estudiantil y cultural tanto de nuestra comunidad universitaria.

“Les deseo el mayor de los éxitos a la nueva mesa directiva y les he encomendado poner todo su talento, compromiso y esfuerzo para obtener resultados concretos y de alto impacto”, destacó el rector de la Uagro.