Reafirma Evelyn Salgado su compromiso con Acapulco al entregar obras de agua potable y saneamiento

Anuncio

Federación y estado invierten 129 MDP en la intervención del Colector Caleta y la reposición de los tanques La Cima y Silvestre Castro

Las acciones son parte de la estrategia de reconstrucción y fortalecimiento de la infraestructura afectada por el Huracán “Otis”

Acapulco, Gro., a 11 de Marzo del 2025.- “Tenemos claro que sin agua, no hay desarrollo; sin agua, no hay salud. Sin agua, no hay bienestar. Y por eso trabajamos todos los días, para que las y los guerrerenses cuenten con un suministro de agua digno, adecuado y seguro”, señaló la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la inauguración de obras de saneamiento y agua potable, por un monto de poco más de 129 millones de pesos, que se traduce en la reposición de los tanques La Cima y Silvestre Castro, así como la rehabilitación del Colector Caleta.

En el marco de la estrategia de reconstrucción, rehabilitación y fortalecimiento de la infraestructura que resultó afectada por el impacto del huracán Otis, la gobernadora, destacó que esto es parte de todo un esfuerzo conjunto en el que se prioriza el bienestar de la población a través de obras de alto impacto.

Evelyn Salgado cortó el listón inaugural de la obra de reposición del tanque de regulación La Cima, ubicado en el Fraccionamiento Las Playas y en el que se invirtieron 13.47 millones de pesos, para la atención de más de 40 mil habitantes de la zona de Acapulco Tradicional, incluyendo Caleta, Caletilla, así como zonas aledañas.

En esta inversión bipartita, el estado aportó recursos por el orden de los 8.08 millones de pesos y el resto, por parte de la federación. La obra tiene una capacidad de 2 mil metros cúbicos, con la finalidad de almacenar, distribuir y regular el suministro de agua potable; se realizaron acciones de fontanería, herrería, acabados y arranque, se rehabilitó la caseta de vigilancia y se construyó cerco de protección.

Acompañada por el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix, la mandataria estatal también inauguró de manera simbólica la obra de reposición del Tanque de Rebombeo Silvestre Castro I, el cual cuenta con una capacidad de 500 metros cúbicos.

Para ello, se generó una ejecución de recursos por el orden de los 11.39 millones de pesos, siendo 3.29 de inversión federal y 8.10 del estado. Beneficia a más de 13 mil personas de colonias como Silvestre Castro, Antorcha Revolucionaria y Lomas de Mozimba.

Dentro de las obras conjuntas ejecutadas por los gobiernos federal y estatal en apoyo a Acapulco, también se dio cuenta de la rehabilitación del colector Caleta, para el que se destinaron 104.7 millones de pesos.

En su mensaje, la gobernadora del estado dijo que seguirá trabajando e invirtiendo en acciones de beneficio para todas las familias guerrerenses, a través de beneficios reales para todas y todos, en la búsqueda de alcanzar un desarrollo equilibrado y de manera conjunta, pues señaló que “invertir en infraestructura hídrica, es invertir en salud, en desarrollo y en calidad de vida”.

Durante su participación, el director de CAPASEG, explicó que, de manera coordinada, a partir de esta entrega, el municipio se encargará de la administración, operación, mantenimiento y custodia de estos tanques. Enfatizó que hay un gran compromiso por pare de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado para lograr que este servicio llegue a todos los guerrerenses.

“El derecho al agua potable es una necesidad básica para el desarrollo de cualquier sociedad, por eso la importancia de administrarla y cuidarla. Con acciones como estas, estamos dando cumplimiento”, señaló.

Acompañaron a la gobernadora la secretaria general del ayuntamiento, Leticia Lozano Zavala; los diputados locales, Marisol Bazán y Joaquín Badillo, así como habitantes beneficiados.