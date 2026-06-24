Transformando Vidas llega a los 85 municipios de Guerrero; Evelyn y Liz Salgado entregan 467 aparatos funcionales con inversión de 1.4 MDP

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Chilpancingo, Gro., a 23 de Junio del 2026.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó una entrega más mensual de aparatos funcionales del programa “Transformando Vidas” del Sistema DIF Guerrero, con el compromiso de seguir apoyando a las familias guerrerenses que más lo necesitan en los 85 municipios del estado, mejorando la movilidad y calidad de vida de las personas con discapacidad.

“No están solas y solos, tiene un gobierno cercano a la gente y una gobernadora que trabaja todos los días para que juntas y juntos sigamos transformando Guerrero”, afirmó Evelyn Salgado Pineda.



Junto con la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, la mandataria estatal, acompañada por el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, entregó 467 aparatos funcionales a familias de las regiones Centro y Tierra Caliente correspondiente al mes de junio, dotando a las y los beneficiarios de sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, aparatos especiales y lentes, con una inversión de 1.4 millones de pesos.

Durante el evento se destacó que este programa representa una inversión anual superior a los 15 millones de pesos, fortaleciendo la atención integral para personas que necesitan herramientas que les permitan recuperar autonomía y bienestar.



La presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, puntualizó que a través del Sistema DIF Guerrero se brindan 55 mil 136 servicios de rehabilitación en los diferentes centros especializados; tan solo en el CRIG se atienden alrededor de 3 mil 331 personas al mes, mientras que en los centros regionales de Taxco y Zihuatanejo reciben atención más de 850 usuarios.

Liz Salgado resaltó que cada apoyo entregado representa una historia de esfuerzo y esperanza: “Detrás de cada sonrisa hay una familia que encuentra un alivio, una persona que recupera la confianza para seguir adelante y alguien que vuelve a creer que no está solo”.



Con este programa, la mandataria estatal puntualizó que su gobierno refrenda su compromiso de mantener una política cercana a la gente, llevando bienestar hasta el último rincón del estado.

Durante su mensaje, Evelyn Salgado expresó su reconocimiento a su padre Félix Salgado Macedonio, a quien señaló como un hombre de lucha y convicciones, además de extender su felicitación a todos los padres de Guerrero y plantear la importancia de establecer una fecha especial para celebrar el Día del Padre.



A la entrega asistieron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Joaquín Badillo Escamilla; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el director general del DIF Guerrero, Antelmo Magdaleno Solís; el senador Arturo Pérez, así como autoridades municipales de Leonardo Bravo, Juan R. Escudero, Ahuacuotzingo y Mochitlán.