Exhorta Congreso a CFE para que atienda apagones en Acapulco

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Chilpancingo, Gro., a 23 de Junio del 2026.- El Congreso del Estado exhortó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por conducto de su Dirección General, para que brinde atención inmediata a la problemática de los apagones recurrentes registrados en el municipio de Acapulco, implementando las acciones necesarias para garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio de energía eléctrica en beneficio de la población.

Lo anterior, a propuesta de la diputada Erika Isabel Guillén Román, quien expuso que habitantes de distintas colonias y sectores de Acapulco han manifestado su inconformidad ante los constantes cortes de energía eléctrica, ya que estos provocan afectaciones directas a las familias, como la pérdida de alimentos por la falta de refrigeración y condiciones de mayor vulnerabilidad, principalmente para las personas adultas mayores.

Asimismo, señaló que organismos empresariales como la Coparmex y la Canirac han denunciado que los constantes apagones, que se intensifican durante la temporada de lluvias, están generando pérdidas económicas millonarias, estimadas en alrededor de 300 millones de pesos, además de afectar de manera directa a los negocios y dificultar la recuperación económica del puerto.

“Esto resulta especialmente preocupante en un municipio que continúa realizando enormes esfuerzos para recuperarse de las afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales que han golpeado severamente al puerto en los últimos años”, afirmó.

Por ello, el Congreso exhortó a la CFE para que atienda de manera inmediata esta problemática y realice una revisión integral de la infraestructura eléctrica del municipio, identificando los puntos críticos que requieren mantenimiento o sustitución, fortaleciendo las acciones preventivas y correctivas, e informando con claridad a la ciudadanía sobre las causas de estas fallas y las medidas que se implementarán para solucionarlas.