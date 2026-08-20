Avanza Guerrero en la protección social de periodistas

Anuncio

Entregan 435 pólizas de seguro de vida, lo que representa un avance del 70 por ciento de la entrega programada a periodistas de seis regiones del estado

Chilpancingo, Gro., a 19 de Agosto del 2026.- El Gobierno de Guerrero fortalece las acciones de protección y bienestar dirigidas a las y los periodistas de la entidad, mediante el Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP) de la Secretaría de Bienestar, con la entrega de pólizas de Seguro de Vida a integrantes del gremio en distintas regiones del estado.

En cumplimiento de la Ley Número 463 para el Bienestar Integral de las y los Periodistas del Estado de Guerrero, la Dirección de Atención a Periodistas realiza la entrega personal de 435 pólizas de Seguro de Vida, cifra que representa un avance del 70 por ciento respecto al total programado.

Las jornadas de entrega se han realizado en las regiones de Tierra Caliente, Chilpancingo, Montaña Baja, con sede en Chilapa, Acapulco y Costa Chica, con lo que este beneficio se acerca directamente a las y los periodistas afiliados al FAP.

A través de este programa se impulsan mecanismos de protección social que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las y los periodistas y sus familias, mediante apoyos que brindan mayor respaldo ante situaciones que puedan afectar su bienestar.

En los próximos días, las jornadas continuarán en las regiones de Costa Grande, Norte y Montaña, con el propósito de completar la entrega de las pólizas correspondientes y ampliar la cobertura de este beneficio entre quienes integran el gremio periodístico.

Con estas acciones, el gobierno de Guerrero da continuidad a las políticas de protección y bienestar para las y los periodistas, reconociendo la importancia de su labor para garantizar el derecho a la información y contribuir a la vida democrática y social de la entidad.