Plantean armonización legislativa para regular el uso de celulares en las escuelas

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Chilpancingo, Gro., a 04 de Octubre del 2026.- Para favorecer entornos educativos seguros, enfocados en el aprendizaje y la convivencia, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó una iniciativa de reforma a la Ley Número de Educación del Estado que regula el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas y otros dispositivos móviles en escuelas de nivel básico.

Desde tribuna, el diputado por Morena reseñó que si bien Guerrero fue pionero en incorporar disposiciones sobre el uso de dispositivos móviles en las aulas, la dinámica escolar actual hace necesario actualizar el marco jurídico para establecer reglas claras. Ante ello, abundó, es necesario armonizar la legislación estatal con el Acuerdo número 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece una política nacional sobre el uso de estos dispositivos en las escuelas.

Refirió que de acuerdo con resultados de la Consulta Nacional de la Secretaría de Educación Pública, más del 81 por ciento de las y los docentes manifestaron la necesidad de contar con reglas claras sobre el uso de celulares, mientras que cuatro de cada diez señalaron que estos dispositivos generan distracciones recurrentes en clase, así como conflictos originados en redes sociales que repercuten en la convivencia dentro de los planteles.

Anotó el legislador que no se pretende prohibir que las y los estudiantes lleven sus teléfonos celulares, tabletas u otros dispositivos a las escuelas, sino regular su utilización durante la jornada escolar, incluidos los periodos de recreo o recesos.

En la iniciativa se plasma que los equipos deberán permanecer resguardados, preferentemente en las mochilas o en los espacios que determine cada institución educativa, sin ser extraídos, encendidos o manipulados durante la jornada escolar.

Asimismo, contempla excepciones cuando los dispositivos tengan una finalidad pedagógica expresamente programada y guiada por el personal docente, así como en situaciones de emergencia o por motivos de salud, accesibilidad e inclusión, con el objetivo de atender necesidades específicas del alumnado y garantizar el ejercicio de sus derechos.

Por otro lado, el también presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología externó que los periodos de recreo son fundamentales para el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de niñas y niños, ya que propician la convivencia, el juego, el diálogo y la resolución de conflictos de manera presencial, por lo que resulta importante promover espacios escolares que fortalezcan las relaciones interpersonales evitando que las pantallas sustituyan la interacción directa.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.