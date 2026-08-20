Coordinan traslado de órganos para contribuir a salvar vidas

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Chilpancingo, Gro., a 19 de agosto de 2026.- El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Guerrero participó en un operativo interinstitucional para realizar el traslado oportuno de órganos provenientes de una procuración multiorgánica, destinados a pacientes que se encuentran a la espera de un trasplante.

Como parte de este operativo, se trasladaron órganos como corazón, pulmones, hígado y riñones, procurados durante el fin de semana, para continuar con su traslado hacia los diferentes centros hospitalarios receptores donde se llevarán a cabo los procedimientos de trasplante.

Por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, el CRUM Guerrero participó en el operativo con el apoyo de una aeronave del Gobierno del Estado, lo que permitió agilizar el traslado de los órganos y contribuir a mantener las condiciones necesarias para su recepción en las instituciones hospitalarias correspondientes.

En estas acciones participaron equipos especializados de distintas entidades, entre ellos el CRUM Guerrero, Relámpagos del Estado de México y el CRUM de la Ciudad de México, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

La coordinación entre las instituciones fue fundamental para mantener una cadena de traslado organizada y segura, ya que el tiempo constituye un factor determinante para que los órganos lleguen en condiciones adecuadas a los pacientes que requieren un trasplante.

El sector salud contribuye a fortalecer los procesos de procuración y trasplante, mediante la coordinación de equipos especializados y la atención oportuna de procedimientos que pueden representar una nueva oportunidad de vida para quienes se encuentran en espera de un órgano.