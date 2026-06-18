Anuncia Javier Saldaña que valora participar en el proceso interno de Morena rumbo al 2027

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El rector de la UAGro pide evitar la difusión de imágenes y contenidos sobre su persona, para respetar las reglas del partido

Acapulco, Gro., a 17 de Junio del 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán confirmó que analiza la posibilidad de participar en el proceso interno de Morena, con miras a la elección del 2027.

En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, Saldaña Almazán dijo que está en una etapa de valoración para entrar a la contienda, que se definirá mediante una encuesta interna del partido.

Su anuncio surge después de que el viernes pasado, asistió a un encuentro de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes y la dirigente de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández Mora con los aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Saldaña Almazán les mencionó a los universitarios que las dirigencias nacionales de los partidos Verde, PT y Morena se reunieron hoy para anunciar la convocatoria para 17 estados, entre ellos Guerrero.

La carrera por la sucesión a la gubernatura comienza en esta entidad el 22 de junio, con el registro de aspirantes a representar al partido en la elección del 2027.

“Quiero pedirles que para dar pleno cumplimiento a este importante proceso que eviten difundir cualquier imagen o texto de mi persona, para ser muy respetuosos de la ley y de las reglas que el partido ha establecido”, solicitó Javier Saldaña.

El rector de la UAGro, destacó el trabajo de dos décadas que lleva en la Universidad, alcanzando importantes resultados.

Aunque no confirmó que buscará ser candidato, dijo que está analizando su participación.

“Estamos en etapa de valorar nuestra participación en este momento histórico de nuestra entidad suriana”, expresó Saldaña Almazán.