Analiza el Congreso reformas al Código Penal contra la usurpación de identidad con IA

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Chilpancingo, Gro., a 18 de Agosto del 2026.- Para reforzar la protección de la ciudadanía frente al uso de la inteligencia artificial con fines de usurpación de identidad, que facilitan la comisión de fraudes, extorsiones y otros ilícitos, el Congreso del Estado analiza una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Guerrero.

La propuesta impulsada por la diputada Gladys Cortés Genchi, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM, plantea reformar el artículo 240 Bis para sancionar con 2 a 8 años de prisión y multa de 600 a 800 Unidades de Medida y Actualización a quien se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular, o suplante la identidad de una persona para cometer un ilícito o favorecer su comisión.

De la misma forma, propone adicionar la fracción IV del artículo 240 Ter relacionado con la usurpación de identidad equiparada, con el fin de considerar dentro de este delito el uso de inteligencia artificial, algoritmos de síntesis de voz, clonación biométrica de audio o cualquier sistema de manipulación digital del espectro acústico utilizado para simular, replicar o suplantar la voz de una persona.

La diputada resaltó que estas modificaciones al marco jurídico estatal permitirán hacer frente de manera más efectiva a las nuevas modalidades delictivas, donde se engaña a las víctimas mediante llamadas o mensajes que simulan la voz de familiares bajo supuestas situaciones de emergencia.

El documento fue turnado a la Comisión de Justicia para su correspondiente análisis y dictaminación.