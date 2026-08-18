Evelyn Salgado y Fundación BBVA México entregan premios a ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026

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Reconocen a 57 niñas y niños de diversas escuelas de Guerrero que destacaron en esta prueba académica

Chilpancingo, Gro., a 18 de Agosto del 2026.– La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia de premiación de 57 niñas y niños guerrerenses ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, quienes fueron reconocidos por su excelencia académica y recibieron una beca de la Fundación BBVA México, además de una computadora laptop para fortalecer su formación educativa en nivel secundaria.

Durante el acto, la mandataria estatal destacó el esfuerzo, disciplina y constancia de las y los estudiantes, quienes concluyeron su educación primaria con resultados sobresalientes en escuelas públicas de zonas urbanas, rurales, indígenas y del CONAFE, así como en instituciones particulares.

“Nunca dejen de imaginar, de preguntar, de perseguir todo lo que les gusta y apasiona. La educación es una de las herramientas más poderosas para transformar el mundo. Reconocemos su esfuerzo, su estudio y cuentan con un gobierno que cree en su talento”, afirmó Evelyn Salgado.

La gobernadora reconoció también a la Fundación BBVA México por contribuir a que el mérito y el esfuerzo de la niñez guerrerense sean reconocidos y respaldados, al tiempo que convocó a las y los estudiantes a recibir este logro con alegría y satisfacción, pero también con la humildad y disposición de apoyar a sus compañeros que lo necesiten.

La Olimpiada del Conocimiento Infantil reúne a estudiantes de sexto grado con los más altos promedios de aprovechamiento académico. El proceso de selección comprende las etapas de escuela, zona, sector-región y entidad, con participación de las distintas modalidades educativas.

En Guerrero, inicialmente fueron seleccionados 46 estudiantes, a los que posteriormente la Secretaría de Educación Pública sumó 11 becas, para alcanzar un total de 57 niñas y niños beneficiados.

La beca otorgada por la Fundación BBVA México acompañará a las y los estudiantes durante los tres años de educación secundaria, con el objetivo de respaldar su desarrollo académico. Aquellos que mantengan un desempeño sobresaliente podrán continuar recibiendo acompañamiento durante sus estudios de nivel medio superior.

Durante la ceremonia también se reconoció el trabajo de maestras, maestros y coordinadores de sector, cuya labor resulta fundamental en la formación de las nuevas generaciones y en el fortalecimiento de la excelencia educativa en Guerrero.

El director de Programas Educativos de la Fundación BBVA México, Daniel Coulomb Herrasti, destacó la importancia de respaldar a estudiantes con talento, con el compromiso de impulsar el talento de la niñez, reconocer el mérito académico y generar mejores oportunidades para que las nuevas generaciones continúen con sus estudios.

Al evento asistieron la alumna Lucero Brito Brito, de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del Municipio de Teloloapan quien obtuvo el primer lugar a nivel estatal; así como el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, y el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, Pánfilo Sánchez Almazán.