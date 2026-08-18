Impulsa el Congreso rehabilitación de la carretera Puente de La Marquesita-Entronque Cayaco, en Acapulco

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Chilpancingo, Gro., a 17 de agosto del 2026.- A fin de lograr la rehabilitación integral de la carretera Puente de La Marquesita-Entronque Cayaco, para fortalecer la seguridad, imagen urbana y conectividad de esa importante vialidad de la zona suburbana, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado analiza un exhorto al Ayuntamiento de Acapulco.

El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena), promotor de la propuesta, expuso que este tramo carretero representa una de las principales vías de comunicación para miles de habitantes que diariamente transitan por esta importante zona del municipio, el cual conecta a más de cincuenta colonias.

Sin embargo, refirió que esta vialidad actualmente presenta un deterioro derivado de la falta de mantenimiento preventivo y correctivo con una gran cantidad de baches, socavones, fugas de agua potable, escurrimientos de aguas negras, obras inconclusas y un sistema de alumbrado público deficiente.

“Las malas condiciones del camino incrementan los tiempos de traslado, elevan los costos de operación del transporte público y privado, generan daños materiales a los vehículos, aumentan el riesgo de accidentes y afectan directamente la calidad de vida de miles de familias que diariamente utilizan esta vía para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas, comercios y unidades de salud”, dijo.