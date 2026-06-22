Aprueba el H. Consejo Universitario licencia a Javier Saldaña; Leticia Jiménez asume la Rectoría

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Por primera vez, una mujer encabeza la UAGro

Acapulco, Gro., a 22 de Junio del 2026.- El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) aprobó por unanimidad la licencia solicitada por Javier Saldaña Almazán y y designó a Leticia Jiménez Zamora como encargada de despacho de la Rectoría.

El rector con licencia se registrará en el proceso interno de Morena para competir por la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2027.

Con el nombramiento de Leticia Jiménez, la Uagro marca un precedente al colocar por primera vez a una mujer al frente de la institución.

De manera simultánea, América Bautista Salgado asumió la Secretaría General, consolidando una inédita presencia femenina en los dos cargos de mayor relevancia dentro de la máxima casa de estudios de Guerrero.

Durante su mensaje, Jiménez Zamora reconoció la trayectoria y liderazgo de Saldaña Almazán, destacando que su gestión impulsó la inclusión y abrió espacios de participación para las mujeres dentro de la vida universitaria.

La nueva encargada de despacho subrayó que la UAGro mantiene su compromiso con la calidad académica, la inclusión social y la transformación institucional, al tiempo que agradeció la confianza depositada por el Consejo Universitario para conducir esta nueva etapa de la universidad.