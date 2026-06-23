Exhorta Congreso a Ayuntamientos y dependencias ambientales a realizar campañas para la protección de la Fauna silvestre

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 22 de Junio del 2026.- El Congreso del Estado exhortó a diversas dependencias vinculadas con la protección del medio ambiente para que diseñen e implementen campañas permanentes de información, sensibilización y educación ambiental dirigidas a la población del municipio de Acatepec, sobre la importancia ecológica de la fauna silvestre, el bienestar animal y la prevención del maltrato animal.

El exhorto está dirigido a las secretarías estatales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación y para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos; a la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Guerrero, y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Guerrero.

Lo anterior deriva de que en el municipio de Acatepec recientemente se llevó a cabo la celebración conocida como “Baile del Ratón”, ritual ancestral que forma parte de la Fiesta del Espíritu Santo y que históricamente se encuentra asociado a los ciclos agrícolas, la petición de lluvias y la prosperidad de las cosechas, en el que se utilizan ejemplares de fauna silvestre, como tlacuaches y roedores.

Al fundamentar el acuerdo parlamentario, el diputado Arturo Álvarez Angli, a nombre también del diputado Alejandro Carabias Icaza, señaló que esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la educación ambiental, la conservación de la fauna silvestre y la promoción del trato digno y respetuoso hacia los animales, mediante acciones de sensibilización, diálogo intercultural y participación comunitaria que reconozcan el valor histórico y cultural de esta celebración para los pueblos originarios, al tiempo que fomenten la adopción de prácticas que eviten el maltrato, la crueldad o el sufrimiento innecesario de los animales.

Destacó que el Congreso reconoce que las festividades, usos, costumbres y tradiciones de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas constituyen expresiones fundamentales de la diversidad cultural de Guerrero y forman parte de un patrimonio cultural vivo; sin embargo, también reconoció que la protección y el bienestar de los animales constituyen un interés legítimo tutelado por el orden jurídico estatal.

Por ello, se exhorta a las dependencias mencionadas para que, de manera coordinada con el Ayuntamiento de Acatepec, diseñen e implementen campañas permanentes de información, sensibilización y educación ambiental dirigidas a la población del municipio sobre la importancia ecológica de la fauna silvestre, el bienestar animal y la prevención del maltrato animal.

Asimismo, se exhorta a que dichas campañas se desarrollen con un enfoque intercultural, de derechos humanos y de respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, privilegiando el diálogo comunitario, la participación social y la construcción de consensos que permitan armonizar la preservación de las tradiciones culturales con la protección, el trato digno y el bienestar de los animales, conforme a la normatividad aplicable.

Además, se exhorta a los ayuntamientos con presencia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades comunitarias correspondientes, impulsen acciones de concientización y participación social orientadas al fortalecimiento de una cultura de respeto hacia la fauna silvestre y el bienestar animal, preservando en todo momento la riqueza cultural, las tradiciones, la identidad y la libre determinación de los pueblos originarios.

También se exhorta a los municipios que aún no han expedido el reglamento previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Bienestar Animal del Estado, para que garanticen la observancia de dicha Ley y fortalezcan las acciones de prevención y atención del maltrato animal, así como la difusión y el conocimiento de las obligaciones y responsabilidades establecidas en el marco jurídico estatal en la materia.