Busca la UAGro alcanzar niveles de investigación científica y humanística de excelencia 

Anuncio

Cuenta en la actualidad con 405 investigadores reconocidos por el SNII

Acapulco, Gro., a 21 de Febrero del 2026.- El fortalecimiento de la ciencia y la investigación es una gran prioridad paraa Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), afirmó el rector Javier Saldaña Almazán.

Expuso que la UAGro ha crecido de manera exponencial en sus indicadores de buena calidad, ya que cuenta con 405 investigadoras e investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

A través de la Dirección General de Posgrado e Investigación se realizó con gran éxito el taller “Consideraciones para el ingreso, permanencia y promoción en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, convocatoria 2026”, con el objetivo de acompañar en este importante camino académico a la planta docente de la institución.

Participó en este evento la Dra. Liza Aceves, Directora General de Becas y Apoyos a la Comunidad Científica y Humanística de la SECIHTI.

“Estamos redoblando esfuerzos con nuestras y nuestros docentes para seguir consolidando la investigación científica y humanística de excelencia, que esté siempre al servicio del pueblo de Guerrero”, afirmó el rector Javier Saldaña Almazán.