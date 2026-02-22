Firman la UAGro y la SAGADEGRO un convenio de colaboración para apoyar al sector ganadero

Anuncio

Unirán esfuerzos para combatir la proliferación del gusano barrenador

Acapulco, Gro., a 21 de Febrero del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (SAGADEGRO).

El rector Javier Saldaña Almazán dijo que este convenio tiene el objetivo de unir esfuerzos para combatir la proliferación del gusano barrenador, que afecta a la ganadería del estado.

“Gracias al interés y compromiso del biólogo Alejandro Zepeda Castorena, Secretario de la SAGADEGRO, sumamos el talento y la experiencia de nuestras docentes y estudiantes de las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1, 2 y 3, Ciencias Químicas, Ciencias Naturales y Ciencias Agropecuarias y Ambientales para unirnos a esta lucha”, dijo el rector de la UAGro.

Destacó que juntos trabajarán en una estrategia integral que ayude a mitigar esta contingencia sanitaria y apoye tanto a pequeños como a grandes productores ganaderos.

“La UAGro refrenda su compromiso con los sectores productivos de Guerrero y con nuestra Gobernadora, la Mtra. Evelyn Salgado Pineda, para seguir siendo parte activa de las soluciones que necesita nuestro estado”, puntualizó Saldaña Almazán.