Celebran universitarios la 2ª Jornada Nacional de Tequios y Murales: Arte que Transforma 

Encabeza el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán esta actividad en Iguala

Iguala de la Independencia, Gro., a 27 de Septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán participó en la 2ª Jornada Nacional de Tequios y Murales: Arte que Transforma, realizada en la Coordinación General de la Zona Norte, en Iguala de la Independencia.

Esta actividad contó con el apoyo de todas las escuelas, facultades y centros de trabajo de la Universidad Autónoma de Guerrero.

“Nos unimos a esta gran iniciativa impulsada por nuestra Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a través Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Superior y el Instituto Mexicano de la Juventud. Fue una jornada muy participativa y sumamente exitosa”, destacó Javier Saldaña Almazán.

A través de esta campaña, la Comunidad UAGro transformó más de 102 murales en las ocho regiones del Estado de Guerrero, plasmando mensajes llenos de valores y principios esenciales para fomentar entre la juventud una vida libre de violencia y adicciones.

“Cada mural no solo está lleno de colores, sino que también lleva consigo voces que promueven paz, esperanza y aliento, inspirando a la juventud a seguir luchando por sus sueños”, agregó el rector de la institución.

En esta gran actividad participaron más de 5,000 universitarias y universitarios de nivel medio superior, superior y posgrado, junto con profesoras, profesores, trabajadores universitarios y sociedad civil, unidos en esta colorida causa que dio vida a escuelas, barrios, colonias y comunidades.

Durante esta visita a la Región Norte, Javier Saldaña también entregó equipamiento a todas las escuelas, con una inversión de 1.8 millones de pesos.

Esta acción se traduce en mejores condiciones de estudio para los estudiantes, fortaleciendo su formación académica.

“Agradecemos de corazón a todas y todos por su compromiso y dedicación en esta 2ª Jornada de Tequios por la Paz, que llenó de vida a decenas de espacios públicos. ¡Sigamos trabajando juntos por un México lleno de arte, paz y esperanza!”, puntualizó.