Gobernadora Evelyn Salgado refuerza operativos de seguridad en Chilpancingo

Anuncio

Prioriza salvaguardar la integridad de la población

Chilpancingo, Gro., a 29 de Septiembre del 2025.– Con el firme compromiso de garantizar la paz y seguridad de las y los guerrerenses, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, realizó un recorrido de supervisión en distintos puntos de Chilpancingo, donde se han instalado retenes y dispositivos de vigilancia a cargo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

Acompañada por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Antonio Ledesma Osuna y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, la mandataria constató las acciones de proximidad social y de atención a la ciudadanía que transita por la capital y sus principales accesos, con el objetivo de brindar confianza, movilidad segura y reforzar la gobernabilidad en la entidad.

Salgado Pineda destacó que, ante los hechos ocurridos en las últimas horas, la prioridad de su gobierno es salvaguardar la integridad de la población. En este esfuerzo, se cuenta con el respaldo del Gobierno de México, mediante el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“El Estado de derecho se mantiene firme en Guerrero. Con acciones conjuntas y permanentes seguimos trabajando para que las familias se sientan seguras y protegidas”, subrayó la titular del Ejecutivo estatal.

El Gobierno de Guerrero refrenda su compromiso de continuar implementando estrategias de seguridad y proximidad social en beneficio de la ciudadanía, garantizando la paz y tranquilidad en todo el territorio.