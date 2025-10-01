Inaugura Javier Saldaña obras de infraestructura educativa  en gira por Costa Grande 

Anuncio

Nuestro compromiso es brindar espacios dignos y bien equipados para formar a las futuras generaciones, afirma el rector de la UAGro

Zihuatanejo, Gro., a 01 de Octubre del 2025.- En gira por la Costa Grande, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán inauguró importantes obras de infraestructura y equipamiento educativo.

En el municipio de Benito Juárez, Saldaña Almazán inauguró un moderno Centro de Cómputo totalmente equipado en la Escuela Preparatoria No. 23, con una inversión de más de 5 millones de pesos para fortalecer su infraestructura y equipamiento.

“Nuestro compromiso es claro: garantizar que todas nuestras preparatorias cuenten con espacios dignos y bien equipados para formar a las futuras generaciones que liderarán el desarrollo de Guerrero”, expresó el rector Javier Saldaña.

En su mensaje, dijo que gracias al trabajo en equipo, los días 4 y 5 de octubre, Guerrero será sede del programa NASA Space Apps Challenge 2025, un evento que reunirá a jóvenes talentos científicos de diversos subsistemas de todo el país.

La colaboración con los municipios es clave para el progreso de nuestras escuelas y para consolidar la presencia de la UAGro en la región, subrayó.

“En esta gira firmamos un convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, encabezado por mi amigo Juan Carlos Aguilar Sandoval, a quien agradezco su apoyo constante a nuestra gloriosa Preparatoria No. 23”, agregó Saldaña Almazán.

Agradeció a todos los estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y directivos su apoyo y les refrendó su cariño y apoyo incondicional.

“Juntos seguiremos entregando los resultados que el pueblo de Guerrero espera de sus universitarios”, expresó finalmente el rector de la UAGro.