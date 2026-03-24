Javier Saldaña se declara Claudista y cierra filas con la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda

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Advierte el rector de la UAGro que no habrá cabida para la división

Chilpancingo, Gro., a 23 de Marzo del 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, se declaró públicamente Claudista y reafirmó su coincidencia con los principios que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, expresó su respaldo firme y absoluto a la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

“Somos parte de este movimiento nacional y vamos a respaldar a la gobernadora, tope donde tope”, sostuvo.

Durante la inauguración de un edificio de tres niveles en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Saldaña Almazán subrayó que su respaldo se sustenta en hechos, a través del trabajo coordinado e institucional con el Gobierno del Estado.

El rector destacó que la comunidad universitaria ha acompañado de manera decidida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en sus acciones de gobierno, contribuyendo desde la academia al desarrollo de Guerrero. “Lo hemos demostrado trabajando y lo vamos a seguir haciendo, con convicción y unidad”, reiteró.

Ante el contexto político actual, hizo un llamado a cerrar filas en torno al proyecto de transformación que vive Guerrero y el país, y advirtió que los intentos de generar división desde redes sociales no tendrán eco.

“El momento que vive Guerrero exige madurez política y unidad. No vamos a caer en provocaciones ni en narrativas que buscan dividir; en la UAGro tenemos claro de qué lado estamos: del lado del pueblo y de la transformación”, enfatizó.

En ese mismo sentido, reiteró su disposición de acompañar en unidad a los liderazgos del movimiento en la entidad, privilegiando siempre el interés superior del pueblo de Guerrero.

Finalmente, Javier Saldaña Almazán señaló que la UAGro continuará siendo una institución aliada de los gobiernos que impulsan el bienestar, la educación y el desarrollo, manteniendo su compromiso social con las y los jóvenes guerrerenses.