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Plantea ante las autoridades educativas las demandas financieras de la institución

Chilpancingo, Gro., a 28 de Noviembre del 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Leticia Jiménez Zamora, acompañada de las representaciones sindicales académicas y administrativas encabezó una mesa de trabajo con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El encuentro tuvo como objetivo garantizar la estabilidad financiera de la UAGro y el bienestar de la comunidad universitaria.

En representación de la SEP estuvo presente el Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, Director de la DGESUI.

En esta reunión se dio seguimiento a la gestión que se tiene ante la Secretaría de Educación Pública, con el fin de atender necesidades financieras de la institución, entre ellas la atención de los rezagos en equipamiento e infraestructura de las unidades académicas y administrativas, afectados por los fenómenos meteorológicos en Guerrero que aún no han sido concluidos.

En este esfuerzo conjunto participaron los dirigentes del STAUAG, Dr. Francisco Hernández Herrera, y del STTAISUAGro, C.P. Rosa María Testa Pérez así como sus integrantes de las respectivas dirigencias.

De esta manera, la UAGro suma esfuerzos y mantiene las gestiones para fortalecer el alma mater de las y los guerrerenses; así como respaldar los derechos de su base trabajadora.