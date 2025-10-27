Realiza la UAGro la “Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones” en Acapulco

Anuncio

Acapulco, Gro., 26 de Octubre del 2025.- Este domingo se llevó a cabo en la Costera Miguel Alemán la Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones, con el propósito de fomentar la paz, la convivencia y la prevención de las adicciones entre la comunidad universitaria.

El evento fue encabezado por el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán, quien señaló que con este tipo de actividades se busca tener una juventud sana y comprometida con la paz.

Estudiantes y maestros de esta institución participaron con gran entusiasmo, refrendando su compromiso con los valores que fortalecen la Universidad y promueven una cultura de bienestar y respeto.

En su mensaje, Javier Saldaña señaló que Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones se realizó por parte de la Uagro en la mayoría de los municipios del estado, para sumarse a esta jornada nacional que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estas jornadas por la paz y contra las adicciones, son actividades que nos van a permitir que a los jóvenes los integremos a un desarrollo sano y libre de adicciones”, destacó el rector de la UAGro.

La idea es formar jóvenes que sean buenos ciudadanos que le sirvan a la patria, subrayó Javier Saldaña, quien agradeció la entusiasta participación de los universitarios, para realizar con éxito esta actividad.