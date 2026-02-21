Universidad Policial del Estado de Guerrero fortalece vinculación académica con la UAGro

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 20 de Febrero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la vinculación académica y generar sinergias institucionales, directivos de la Universidad Policial del Estado de Guerrero participaron en la Reunión Estratégica de Educación Continua y Microcredenciales: “Un ecosistema de vinculación UAGro–empresa–industria–gobierno”, convocada por la Universidad Autónoma de Guerrero.

Este encuentro permitió compartir experiencias, resultados y estrategias orientadas a la profesionalización, la innovación académica y el desarrollo de competencias especializadas, consolidando mecanismos de colaboración entre ambas instituciones educativas.

La participación de la Universidad Policial forma parte de los procesos continuos de mejora institucional, enfocados en fortalecer la calidad educativa, elevar los estándares académicos y garantizar una formación integral de alto nivel para las y los futuros elementos policiales del estado.

A través de la vinculación interinstitucional y el intercambio de buenas prácticas, se avanza en la construcción de una universidad más eficaz, profesional y alineada a las exigencias actuales en materia de seguridad pública, contribuyendo a la preparación de cuerpos policiales con mayor capacidad técnica, ética y operativa.