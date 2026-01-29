Arriba a Acapulco el MS AMADEA, quinto crucero del año

Anuncio

▪️Registra el Hogar del Sol positiva actividad de cruceros en el inicio de 2026

Acapulco, Gro., a 28 de Enero del 2026.- El crucero MS AMADEA con bandera de Bahamas llegó este miércoles al puerto con 456 turistas y 306 tripulantes, el cual representa el quinto arribo del año 2026 y el décimo de la temporada de cruceros iniciada el año pasado.

El arribo de los cruceros forma parte de la estrategia de fortalecimiento turístico impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha reiterado su compromiso con la reactivación económica y el posicionamiento de Guerrero como uno de los principales destinos turísticos del país, impulsando el turismo de cruceros como un motor clave para el desarrollo regional.

El MS AMADEA arribó al puerto de Acapulco procedente de Huatulco y continuará su travesía hacia Zihuatanejo. La embarcación transporta un total de 762 personas y tiene programada su salida del puerto a las 20:00 horas.

Asimismo, se informó que para el viernes 30 de enero está programado el arribo del crucero MS Seven Seas Grandeur, de bandera Islas Marshall, con lo que durante el presente mes se habrá alcanzado un total de siete cruceros recibidos en el estado de Guerrero, cinco en Acapulco y dos en Zihuatanejo.

Gracias a los siete cruceros programados en este inicio de año, se contabiliza la llegada de 5 mil cruceristas al puerto de Acapulco y alrededor de 1,492 a Zihuatanejo, sumando un total de 6,492 pasajeros, lo que representa una importante derrama económica y fortalecimiento del sector turístico.

El secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, destacó que estos resultados reflejan la confianza de las navieras en los destinos del estado.

“La llegada constante de cruceros es una muestra clara de la recuperación y del trabajo coordinado que se realiza para posicionar a Guerrero como un destino atractivo, competitivo en el turismo marítimo”, señaló.

Finalmente, el funcionario estatal subrayó que, para el año 2026, se tiene programado un total de 16 cruceros para el puerto de Acapulco, mientras que para Zihuatanejo continúa el proceso de confirmación del número final de arribos.

Añadió que, para el mes de febrero, ya se encuentra programada la llegada de un crucero más.