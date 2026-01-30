Fortalecen el ingreso de docentes de la UAGro al Padrón Estatal de Investigadores del COCYTIEG 

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 29 de Enero del 2026.- Con el propósito de proporcionar los conocimientos, herramientas y acompañamiento técnico necesarios para el cumplimiento de los requisitos de ingreso al Padrón Estatal de Investigadores, se llevó a cabo el Curso-Taller de Fortalecimiento para el Ingreso al Padrón Estatal de Investigadores, dirigido específicamente a docentes de Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

El curso fue impartido por el maestro Edson Adrián Álvarez Álvarez, quien facilitó las herramientas técnicas para el acceso al padrón estatal. Esta capacitación busca estimular el desempeño docente, así como garantizar que los académicos tengan acceso a programas y eventos de evaluación a nivel estatal y nacional.

‎Por parte del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG), y en representación de su titular Miguel Ángel Rendón Liborio, asistió la directora de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Proyectos Estratégicos, Karen Paulina Solís Catalán.

‎Durante su intervención, Solís Catalán destacó la necesidad de divulgar la ciencia de una manera atractiva y accesible para la ciudadanía, con el objetivo primordial de inspirar a las y los guerrerenses, promover el pensamiento científico y combatir la desinformación.

Con estas acciones, el gobierno del estado reafirma su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo científico, impulsando el talento de los investigadores locales para el beneficio de Guerrero.

Asistieron al evento el director General de Educación Media Superior (EMS) de la UAGro, Yidam Yasser Díaz Sánchez, en representación del rector, Javier Saldaña Almazán, y la directora de Profesionalización Docente y Evaluación Académica de EMS, Jazmín Leyva Morales.