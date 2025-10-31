Propone el Diputado Marco Tulio Sánchez, revisión del servicio y tarifas del Acabús

Anuncio

El legislador de Morena señala que el sistema está deteriorado y no justifica el alza en la tarifa

Gabriela Martinez/ Digital Guerrero

Acapulco, Gro., a 31 de Octubre del 2025.– El diputado local Marco Tulio Sánchez Alarcón, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer a la directora del Acabús, Sara Sebastián Pérez, con el fin de que explique las razones del incremento de dos pesos en la tarifa del transporte.

El legislador de Morena expuso que la ciudadanía le ha manifestado múltiples quejas por el mal estado de las unidades y la deficiente calidad del servicio. “Hay una inquietud generalizada de que el Acabús no está cumpliendo con lo que en su momento se planeó. Hoy vemos un deterioro evidente, y por ello solicitamos que la directora rinda un informe ante el Congreso”, señaló.

Sánchez Alarcón criticó que el sistema no responde a las necesidades de la población, ya que varias rutas y entronques ramales dejaron de funcionar, lo que provoca saturación en las terminales y largos tiempos de espera para los usuarios.

Además, recordó que el personal del Acabús ha realizado paros laborales en distintas ocasiones por la falta de pagos, por lo que urgió a las autoridades del organismo a aclarar esta situación.

El diputado precisó que el Acabús, como Organismo Público Descentralizado (OPD), cuenta con un presupuesto autorizado de 15 millones de pesos desde 2016, cantidad que —dijo— debería ser suficiente para garantizar su operación y mantenimiento sin necesidad de aumentar el costo del pasaje.

“Si el servicio fuera eficiente, con unidades dignas y aire acondicionado, la ciudadanía estaría dispuesta a pagar más; pero hoy el Acabús es un transporte caro y deteriorado”, concluyó el legislador.