Propone Diputado digitalizar trámite de becas otorgadas por el Estado

Chilpancingo, Gro., a 31 de Octubre del 2025.- La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado analiza exhortar a la Secretaría de Educación Guerrero a implementar un sistema digital para que estudiantes envíen electrónicamente los requisitos de las becas estatales, evitando filas y agilizando el proceso.

El diputado Julián López Galeana al exponer en tribuna el objetivo de su propuesta, destacó que esta acción representa un paso firme hacia la modernización del sistema educativo estatal y una gestión pública más cercana, eficiente y humana, ya que actualmente jóvenes y madres de familia hacen largas filas para entregar documentos bajo condiciones climáticas adversas que son un obstáculo.

El diputado por MC sostuvo que “vivimos en una era en la que la tecnología ha transformado todos los ámbitos de la vida cotidiana, por lo que los procesos educativos no deben seguir gestionándose con métodos pasados. La educación debe ir de la mano de la innovación, porque el conocimiento y la tecnología son los motores principales para el desarrollo social”, subrayó.

Asimismo, resaltó que un sistema digital permitirá reducir tiempos, costos y errores administrativos, además de garantizar un proceso transparente y equitativo, particularmente en beneficio de estudiantes de comunidades alejadas, para quienes trasladarse a las cabeceras municipales representa un gasto adicional.