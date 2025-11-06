Reiteran autoridades de los tres órdenes de gobierno compromiso con el desarrollo y estabilidad de Puerto Marqués

Anuncio

En reunión intersectorial encabezada por la Octava Región Naval, se acordaron acciones para fortalecer el saneamiento, la promoción turística y la coordinación institucional en la zona.

Llama Francisco Rodríguez a encauzar el diálogo y anteponer el interés común en beneficio de la comunidad de Puerto Marqués.

Acapulco, Gro., a 06 de Noviembre de 2025.- En seguimiento a los acuerdos establecidos con prestadores de servicios y habitantes de Puerto Marqués, autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una reunión intersectorial encabezada por el comandante de la Octava Región Naval, Almirante Luis Eduardo L’Eglise Escamilla.

Durante su intervención, el Almirante Luis Eduardo L’Eglise Escamilla destacó la coordinación que se ha mantenido entre autoridades civiles y militares en beneficio de la comunidad: “El compromiso que habíamos hecho era manifestarles todos los trabajos y apoyos que se están realizando para la comunidad de Puerto Marqués. Me gustaría que quedara muy claro qué es lo que se está haciendo y cómo se está apoyando desde las diferentes instituciones”, expresó.

El comandante reiteró el respaldo de la Secretaría de Marina en los esfuerzos interinstitucionales y convocó a los prestadores de servicios a corresponder con participación activa, “Lo único es que vean que sí hay voluntad para poder apoyar ahí su comunidad. Ahora falta que ustedes también den una muestra”, enfatizó.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, reiteró la voluntad del gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda de mantener el diálogo permanente con la comunidad y acompañar con acciones concretas los esfuerzos de recuperación y fortalecimiento turístico de este importante destino de playa.

“Estamos en el ánimo y la voluntad de seguir acompañando a Puerto Marqués, como lo hemos hecho desde los primeros momentos tras los embates de la naturaleza. Existe un compromiso firme del gobierno estatal para realizar una inversión a través de la CAPASEG en el ejercicio 2026, porque está la voluntad de la gobernadora de apoyar e impulsar a Puerto Marqués”, afirmó.

Asimismo, informó que se implementarán jornadas de capacitación turística y campañas conjuntas de promoción con el propósito de fortalecer la economía local e incentivar la visita de turistas nacionales y extranjeros.

Finalmente, Rodríguez Cisneros destacó que se avanza en los tres principales planteamientos de la comunidad: El saneamiento de la laguna, la rehabilitación del muelle público y la mejora de los servicios sanitarios y de agua potable, temas que se atienden de manera coordinada entre la federación y el gobierno del estado.

En la reunión participaron representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión de Agua Potable, el director de Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastelum Félix; el delegado de la Secretaría de Gobernación, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAREN) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal (SEMARNAT), la Secretaría de Turismo estatal, además del municipio de Acapulco.

Por último, Francisco Rodríguez Cisneros hizo un llamado respetuoso al comisario, ex comisarios y ex comisarias de Puerto Marqués a encauzar el diálogo y anteponer el interés común sobre los intereses personales o de grupo, “No hay razón de continuar y realizar acciones porque los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— se mantienen unidos en la atención a la comunidad”.