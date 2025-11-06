Aprueba el Congreso el Dictamen a la iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo Estatal para fortalecer investigación académica y proyectos a largo plazo en la UAGro

Anuncio

Las autoridades en funciones no podrán ser reelectas para el periodo inmediato y los periodos de ampliación no les serán aplicables.

Chilpancingo, Gro; a 05 de Noviembre del 2025.- El Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), para fortalecer la democracia interna, la alternancia, la transparencia y la equidad en los procesos de elección de autoridades universitarias, garantizando también que estos cargos sean ejercidos de manera temporal, bajo condiciones de igualdad y evitar su politización.

El diputado Pánfilo Sánchez Almazán, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, señaló que, si bien cierto que con la reforma se incrementa el periodo de mandato a las autoridades universitarias de 4 a 6 años para el rector, para directores de unidades académicas y consejeros académicos representantes del profesorado, y de 2 a 3 años para consejeros representantes del estudiantado, también se establece de manera clara que la ampliación no será aplicable a las autoridades en funciones, es decir, que deberán concluir su periodo en 2027 y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Refiere, que la reforma es necesaria para que las proyecciones a largo plazo no se vean “truncadas”, ya que la experiencia ha demostrado que los periodos de cuatro años son insuficientes para impulsar proyectos universitarios de investigación, infraestructura y desarrollo institucional, por lo que, es pertinente armonizarlos con los ciclos de la administración pública federal y estatal, generando así una mayor coherencia, además, de dar respuesta a diversas problemáticas de carácter académico, administrativo y de planeación institucional, fortaleciendo la estabilidad y excelencia académica de investigación y extensión universitaria.

El legislador manifestó que la iniciativa dictaminada fue presentada por la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, basada en la propuesta aprobada por el Honorable Consejo Universitario de la UAGro, la cual le fue presentada por universitarias y universitarios que le hicieron llegar para ser enviada al Congreso, con apego al procedimiento previsto en los artículos 70 y 71 de su propia Ley Orgánica.

Un punto relevante, dijo, es que “el documento remitido al Congreso del Estado es producto de los trabajos desarrollados por las Comisiones de Legislación Universitaria y de Reforma Universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero, las cuales organizaron el Foro Estatal de Consulta Legislativa Universitaria, celebrado el dos de septiembre de dos mil veinticinco, con la participación de la comunidad estudiantil, académica y directiva de las diversas unidades académicas. Dicho proceso permitió recabar opiniones, sistematizar propuestas y alcanzar consensos que dotan de legitimidad y pleno respaldo comunitario al documento que fue remitido al Ejecutivo Estatal”.

La reforma a los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, establece que: El proceso de elección, nombramiento, remoción y revocación de mandato de las autoridades universitarias y órganos de gobierno, se sujetará a lo establecido en la presente Ley, el Estatuto y el Reglamento respectivo; la duración en el cargo de las autoridades universitarias e integrantes de los órganos de gobierno, será de seis años para las y los Consejeros Universitarios y Académicos electos, representantes del profesorado; la persona titular de la Rectoría, y titulares de las Direcciones de Unidades Académicas; tres años para las y los Consejeros Universitarios y Académicos electos, representantes del estudiantado y que en ningún caso procederá la reelección inmediata, además de que las autoridades universitarias e integrantes de los órganos de gobierno, permanecerán en el ejercicio de sus funciones hasta que rindan protesta quienes deban sustituirles.

Por su parte, los artículos Transitorios señalan que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, y será aplicable a partir de la elección en 2027; la duración del cargo de las autoridades y órganos de gobierno en funciones, no se sujetarán a la ampliación de plazo que establece la presente reforma, y que H. Consejo Universitario tendrá ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor para armonizar el estatuto, los reglamentos y demás disposiciones normativas que rigen a la UAGro.