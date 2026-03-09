Yoshio Ávila plantea transformación de fondo para Acapulco

Anuncio

Gabriela Martinez / Digital Guerrero

Acapulco, Gro., a 09 de Marzo del 2026.– El excandidato a la Presidencia Municipal de Acapulco, Yoshio Ávila González, consideró que el municipio necesita un gobierno que impulse una transformación profunda en la forma de hacer política y de gestionar soluciones para la población.

El joven político sostuvo, en un encuentro con medios de comunicación, que la forma tradicional de gobernar debe cambiar y orientarse a la gestión efectiva ante las instancias donde se toman las decisiones, con el fin de obtener beneficios reales para la ciudadanía.

A su juicio, los resultados del actual gobierno municipal en su primer periodo no justificaban la reelección; sin embargo, señaló que el respaldo ciudadano se dio en gran medida al proyecto político impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual afirmó, aún no se refleja plenamente en Acapulco.

Ávila González planteó que la política debe dejar atrás prácticas que se limitan a intercambiar apoyos por gestiones de corto plazo. “Los políticos estaban acostumbrados a canjear el respaldo de la gente por un apoyo inmediato; eso debe terminar”, expresó.

El ex aspirante a la alcaldía afirmó que ha mantenido una trayectoria congruente, al asegurar que nunca ha ocupado cargos en gobiernos de ningún partido político. Reiteró que su objetivo no es buscar posiciones públicas, sino construir un proyecto con visión de largo plazo para servir a la ciudadanía.

Señaló que muchos de los funcionarios que hoy militan en Morena tienen antecedentes en el PRI o en el PRD, por lo que aseguró, a él no pueden hacerle ese tipo de señalamientos. Añadió que ha recibido invitaciones para ocupar cargos públicos, pero las ha declinado porque no busca un puesto, sino un proyecto para Acapulco.

Asimismo, señaló que varios políticos que hoy desempeñan responsabilidades públicas se manifestaron en contra del proyecto de López Obrador en 2018. “¿De qué segundo piso hablan, si no apoyaron ni el primero?”, expresó.

Ávila González señaló que actualmente Acapulco cuenta con dos diputados federales, siete locales y una administración municipal integrada por un amplio gabinete y 20 regidores; sin embargo, dijo no observar suficientes gestiones que generen beneficios directos para la población.

En contraste, afirmó que ha recorrido durante años colonias, pueblos y comunidades del municipio para integrar comités ciudadanos. “Vamos colonia por colonia y comunidad por comunidad, para que sea la gente la que decida el rumbo de Acapulco”, indicó.

Sostuvo que son pocos los actores políticos que recorren las zonas más alejadas y marginadas del municipio para conocer de primera mano las necesidades de la población.

Finalmente, reiteró que su interés no está en obtener poder político, sino en comprender las necesidades del municipio. “Nunca he buscado un puesto por el poder. Estoy buscando entender Acapulco, aprender de la gente y prepararme para representar a mi pueblo cuando llegue el momento”, concluyó.