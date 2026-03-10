“Toda mujer debe vivir con libertad, seguridad, respeto, dignidad y plenitud”: ESP 

Anuncio

Reafirma Evelyn Salgado compromiso con el impulso de los derechos, la seguridad y mejores oportunidades para las mujeres

Encabeza la Gobernadora el izamiento de bandera en Casa del Pueblo con el llamado a seguir transformando a Guerrero con justicia, paz y bienestar

Chilpancingo, Gro., a 09 de Marzo del 2026.- Al encabezar la ceremonia cívica mensual de Izamiento de Bandera en la Casa del Pueblo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que marzo es el mes de las mujeres, por lo que refrendó su compromiso de consolidar un Guerrero de dignidad e inclusión que garantice los derechos, la seguridad y las oportunidades para todas.

“Como cada mes, les invito a redoblar los esfuerzos, a seguir trabajando con amor y compromiso por Guerrero y a continuar transformando esta tierra maravillosa con justicia, con paz y con bienestar social”, afirmó la mandataria estatal.

Durante su mensaje, Salgado Pineda subrayó que la igualdad no puede esperar y que toda mujer debe vivir con libertad, seguridad, respeto, dignidad y plenitud. Reconoció además el papel de las mujeres guerrerenses que han abierto camino en distintos ámbitos.

“Nuestro reconocimiento a todas las mujeres de Guerrero y de nuestro país que han abierto caminos: A las mujeres del campo, a las maestras, a las periodistas, a las activistas, a las madres de familia, a las profesionistas, a las mujeres policías y de nuestras fuerzas armadas, así como a nuestras servidoras públicas que todos los días demuestran con amor su capacidad para seguir transformando Guerrero”, expresó.

La gobernadora también recordó que marzo concentra diversas fechas de relevancia social, ambiental e histórica. Señaló que el mes inició con el Día Mundial de la Protección Civil, una tarea que, dijo, su gobierno ha fortalecido impulsando una nueva cultura de prevención.

Añadió que también es un periodo dedicado al compromiso ambiental, la protección de la vida silvestre, los bosques y el agua, así como un mes de dignidad e inclusión al conmemorarse el Día de la Cero Discriminación.

Asimismo, destacó que marzo es un mes de memoria nacional y orgullo guerrerense por la proclamación del Plan de Ayutla, además de recordar dos fechas fundamentales para la historia de México: El 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera realizada por el expresidente Lázaro Cárdenas, y el 21 de marzo, natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

En la ceremonia participó el grupo fandanguero del maestro Vicente González, que interpretó con un bailable los sones tixtlecos deleitando a las y los servidores públicos.

Al evento asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, así como mandos militares, navales y de la Guardia Nacional.