Inaugura Evelyn Salgado primera etapa de remodelación de la Zona Comercial de Ixtapa

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Se destinó una inversión conjunta de 23 millones de pesos entre el estado y el municipio

Ixtapa-Zihuatanejo, Gro., a 03 de Junio del 2026.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la primera etapa de la remodelación de la Zona Comercial de Ixtapa, obra en la que se realizó una inversión conjunta de 23 millones de pesos entre el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Zihuatanejo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura turística y promover el desarrollo económico del destino.

Durante el acto inaugural, la mandataria estatal destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite concretar proyectos que impulsan el bienestar social, mejoran la imagen urbana y fortalecen la actividad turística en beneficio de la población.

“Cuando invertimos en estos espacios no sólo estamos construyendo infraestructura; estamos invirtiendo en las personas, en quienes todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias y contribuir al desarrollo de este destino turístico”, expresó.

Acompañada por la presidenta municipal de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro, la gobernadora señaló que esta obra dignifica un espacio emblemático de Ixtapa, favorece la actividad económica y genera mayores oportunidades para comerciantes, prestadores de servicios y habitantes de la zona.

Asimismo, reiteró que el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal continuará permitiendo la transformación de espacios públicos, privilegiando el interés colectivo por encima de cualquier diferencia política.

“Esta obra es muestra de que cuando sumamos esfuerzos podemos transformar nuestros espacios y generar bienestar para la población. La única camiseta que traemos puesta es la de Zihuatanejo”, afirmó.

Ante turistas, residentes, representantes de la iniciativa privada y autoridades de los tres órdenes de gobierno, Evelyn Salgado agradeció el respaldo del sector empresarial y refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones conjuntas para fortalecer a Ixtapa-Zihuatanejo como uno de los principales destinos turísticos del estado.

Durante el evento también se anunció el inicio de la segunda etapa de este proyecto de renovación urbana.

Por su parte, la presidenta municipal Lizette Tapia Castro reconoció el respaldo de la gobernadora para concretar esta obra que contribuye a mejorar la imagen y competitividad turística del destino. “Gracias por impulsar este proyecto que fortalece el desarrollo de Zihuatanejo y mejora los espacios para residentes y visitantes”, expresó.

En su intervención, el director de Obras Públicas Municipal, Emilio Ramírez Aguirre, explicó que el proyecto incorpora elementos de identidad local mediante la colocación de adoquines, forestación con especies regionales como majaguas, colorines y palmeras de coco, así como la instalación de jardineras tipo banca, más de 2 mil plantas ornamentales, 30 postes tipo ramillete con 60 luminarias y la construcción de un escenario concéntrico.

Añadió que los trabajos correspondientes a la segunda etapa registran ya un avance significativo.

Asistieron al evento el comandante de

la Décima Octava Zona Naval, Anselmo Osorio Praga; el comandante del 75 Batallón de Infantería, Salvador Aburto García; el comandante interino de la Coordinación 36 de la Guardia Nacional en Zihuatanejo, Juan Juárez Avilés; el gerente general del Hotel Gamma Ixtapa, Héctor Gerardo Romero Banda, así como representantes de los sectores turístico, empresarial y social.