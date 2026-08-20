Fortalece el Gobierno Estatal la inclusión con entrega de aparatos auditivos del programa “Oír Bien: Escuchar y Vivir Mejor”

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A través del DIF Guerrero se benefician con 134 aparatos auditivos personas de las regiones Tierra Caliente y Norte

Taxco, Gro., a 19 de Agosto del 2026.- Como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida y fortalecer la inclusión de las personas con diferentes discapacidades, el gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) realizó la entrega de 134 aparatos auditivos del programa “Oír Bien: Escuchar y Vivir Mejor”, beneficiando a habitantes de las regiones Tierra Caliente y Norte, para mejorar su capacidad auditiva y favorecer su integración familiar y social.

Personal del DIF Guerrero realizó la entrega, donde de manera previa se realizaron estudios para determinar la situación física de las y los beneficiarios, quienes se han sumado a los apoyos funcionales y servicios especializados que el sistema ofrece de manera gratuita.

Los apoyos fueron destinados a personas de los municipios de Apaxtla, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Cuétzala del Progreso, Tetipac, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Teloloapan, de la región Norte; así como de Ajuchitlán del Progreso, Zirándaro y San Miguel Totolapan, correspondientes a la región Tierra Caliente.

A través del programa “Oír Bien: Escuchar y Vivir Mejor”, el DIF Guerrero contribuye a reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad auditiva, facilitando su comunicación, convivencia familiar, aprendizaje y participación en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Esta entrega forma parte de la distribución estatal de aparatos auditivos que realiza el Sistema DIF Guerrero con el propósito de continuar acercando estos apoyos a las distintas regiones del estado y atender a quienes más los necesitan.

Estas acciones forman parte de la política social impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, orientada a fortalecer la atención integral, la inclusión y el bienestar de las familias guerrerenses, particularmente de las personas que requieren apoyos especializados.

El Sistema DIF Guerrero refrenda su compromiso de continuar impulsando programas y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, acercando servicios y apoyos que contribuyan a construir un Guerrero más incluyente y con mayores oportunidades para todas y todos.