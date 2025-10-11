Analizan a inscribir a “Manuela Medina La Capitana” en muro de Honor del Congreso de Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro. a 10 de Octubre del 2025.- La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado analiza una iniciativa de decreto para inscribir en letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones “Primer Congreso de Anáhuac” el nombre “Manuela Medina. La Capitana”, con el objetivo de reconocer y visibilizar el valor, liderazgo y compromiso patriótico de esta mujer indígena que participó activamente en la lucha por la Independencia de México.

La propuesta fue presentada por la diputada Obdulia Naranjo Cabrera, quien destacó que la iniciativa busca rendir un homenaje permanente a una de las figuras femeninas más relevantes y valientes del movimiento insurgente.

La legisladora enfatizó que esta propuesta no es solo un acto protocolario, sino un gesto de justicia histórica y social que busca visibilizar la participación femenina en la construcción de la nación, además de que es un símbolo de orgullo para el estado y un recordatorio del valor, liderazgo y patriotismo de las mujeres guerrerenses.

Por eso, en la iniciativa también se propone la realización de una Sesión Solemne para develar la inscripción, con la participación de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a fin de enaltecer el legado de esta ilustre guerrerense cuyo ejemplo sigue vigente más de dos siglos después de su lucha por la independencia.

La diputada reseñó que Manuela María Molina Medina, conocida históricamente como Manuela Medina “La Capitana”, fue originaria de Taxco de Alarcón, Guerrero, nació en 1780 en una familia indígena y se unió con convicción al Ejército Insurgente encabezado por José María Morelos y Pavón.

Agregó que su valentía la alentó a participar en múltiples combates, destacando su participación en la toma del puerto de Acapulco en 1813, donde demostró una firme determinación que impresionó al propio Morelos, y por su valentía y entrega la Junta de Zitácuaro, que fue el primer gobierno insurgente, la nombró “Capitana”, convirtiéndose en una de las pocas mujeres con rango militar reconocido durante la lucha por la Independencia.

Por lo anterior, la diputada resaltó que el nombre de Manuela Medina debe ocupar un lugar de honor en el recinto legislativo, pues simboliza la lucha de las mujeres indígenas por la libertad, la justicia y la igualdad, y su legado inspira a las nuevas generaciones a continuar construyendo un país más justo e incluyente.