Anuncio

El evento es parte de la estrategia estatal #CuidemosLasInfancias.

Chilpancingo, Gro., a 22 de Septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán asistió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), presidida por la Mtra. Cecilia Narciso Gaytán, en el marco de la firma del “Decálogo de los Derechos de las Niñas y Niños Guerrerenses”, esto como parte de la estrategia estatal #CuidemosLasInfancias.

Explicó que este documento representa la unión de voluntades entre instituciones públicas, educativas y los distintos órdenes de gobierno para garantizar los derechos de nuestras niñas y niños.

“Su objetivo es promover una educación de calidad, entornos libres de violencia, acceso a servicios de salud y políticas públicas para un desarrollo sano e integral”, planteó Javier Saldaña Almazán.

Destacó que la Universidad Autónoma de Guerrero, se suma con compromiso a esta iniciativa.

“Trabajaremos desde la #UAGro para asegurar que cada niña y niño tenga tenga un mejor futuro”, puntualizó el rector de la máxima casa de estudios.