Aprueba Congreso de Guerrero reformas para la protección de derechos de personas migrantes

Chilpancingo, Gro., a 21 de Octubre del 2025.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó reformas y adiciones a la Ley de Atención a los Migrantes del Estado para garantizar la protección integral y el respeto pleno de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, mediante la armonización del marco jurídico estatal con los principios de igualdad, no discriminación y perspectiva de género, además de fortalecer los mecanismos institucionales y el funcionamiento del Consejo Consultivo de Atención a Migrantes.

En la sesión de este martes se aprobó un dictamen emitido por la Comisión de Atención a Migrantes a partir de dos propuestas presentadas por la diputada María Guadalupe Eguiluz Bautista y por el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, donde refiere que entre los cambios más relevantes se destaca la Inclusión del lenguaje inclusivo en todo el texto normativo, asegurando que las disposiciones reflejen la igualdad entre géneros y la inclusión de todas las personas, independientemente de su condición social, género, identidad o situación migratoria.

Señala que este cambio es esencial para garantizar que la ley sea congruente con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y los tratados internacionales en la materia.

Además, se plantean modificaciones en la integración del Consejo Consultivo de Atención a Migrantes, órgano colegiado fundamental para la planeación y ejecución de políticas públicas en esta materia, incrementando el número de vocalías de 10 a 15, incorporando a las personas titulares de la Secretaría de la Mujer, reconociendo la situación de vulnerabilidad y necesidades específicas de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes ya que su participación es esencial para garantizar una atención con perspectiva de género.

También se incluye a la Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos para reforzar la representación y atención de las comunidades originarias y afromexicanas.

Se incorpora a las vocalías a dos representantes de organizaciones de personas jornaleras agrícolas migrantes, fundamental para visibilizar y atender las necesidades específicas de quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad por su situación laboral y migratoria, previendo que las políticas públicas tengan un enfoque integral y contextualizado, fortaleciendo su protección y promoviendo acciones concretas en su beneficio; también del o la representante binacional del Congreso del Estado de Guerrero, consolidando una acción afirmativa que ya es una realidad en el Poder Legislativo.

Asimismo, se busca establecer el derecho de todas las personas, incluidas las niñas, niños y adolescentes, para denunciar conductas discriminatorias o violatorias de los derechos de las personas migrantes y que sean atendidas con prontitud, incluyendo la provisión de servicios de traductores, intérpretes y el uso de herramientas de comunicación accesibles para personas con discapacidades.

Reiteran que con esta reforma se reafirma el compromiso del Estado de Guerrero con el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, garantizando la aplicación de medidas con perspectiva de género y protegiendo prioritariamente a los grupos en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes y personas jornaleras agrícolas migrantes.

INTERVENCIONES

El diputado Joaquín Badillo Escamilla (Morena), intervino con el tema “La importancia de los centros gerontológicos en el puerto de Acapulco” y “El informe legislativo: herramienta que construye confianza con la ciudadanía”.

La diputada Diana Bernabé Vega (Morena), habló sobre el “Aniversario luctuoso de Rocío Mesino”.