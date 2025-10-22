Evelyn Salgado impulsa el desarrollo de La Montaña con más de 72 millones de pesos en obras para Atlixtac

Anuncio

La Gobernadora refrenda su compromiso en Atlixtac con la Feria de Servicios Integrales

La transformación se construye con el pueblo, de puertas abiertas y sin distinción de colores partidistas, afirmó la titular del Poder Ejecutivo

Atlixtac, Gro., a 22 de Octubre del 2025.- Desde el territorio en la Montaña baja de Guerrero, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda llevó una Feria de Servicios Integrales al municipio de Atlixtac, donde anunció una inversión histórica superior a los 72 millones de pesos destinada a obras de pavimentación, electrificación, agua potable, infraestructura educativa y obras públicas, con el objetivo de impulsar el desarrollo y bienestar de las familias guerrerenses.

Durante su mensaje, la mandataria estatal destacó que estas acciones responden al compromiso de su gobierno con los pueblos indígenas y comunidades de la región. “Tenemos obras, trabajo y resultados. Este es un gobierno cercano a su pueblo, de puertas abiertas y sin colores partidistas, tenemos puesta la camiseta de Guerrero”, expresó Salgado Pineda ante cientos de habitantes reunidos en la plaza pública.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, dijo que se destinan nueve acciones que incluyen la construcción del sistema de red de agua potable, entre otras obras sumando una inversión superior a 21.7 millones de pesos, así como 18 proyectos de infraestructura educativa por más de 23 millones de pesos, correspondientes al periodo 2022–2025.

El titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado (CICAEG), Martín Vega González, anunció la construcción de la segunda etapa de pavimentación del entronque carretero Atlixtac–Tlapa, con una inversión de 7 millones de pesos, y la construcción del puente vehicular en San Lucas Teocuitlapa, una demanda histórica de la población que mejorará la conectividad de la zona.

Salgado Pineda subrayó que su administración trabaja para construir caminos dignos y seguros, garantizar el suministro oportuno de bienes y servicios, y reducir el rezago en materia de educación, salud y seguridad pública.

“Mi compromiso es cerrar esta administración con más caminos artesanales para los pueblos que más lo necesiten”, afirmó al señalar que seguirá gestionando este programa federal para las zonas de mayor pobreza en el estado con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, destacó que a cuatro años del gobierno de Evelyn Salgado se ha privilegiado el diálogo y el consenso como herramientas fundamentales para la gobernabilidad. “Somos y seguiremos siendo un gobierno de puertas abiertas y de reconocimiento a los pueblos indígenas”, señaló.

La Feria de Servicios Integrales ofreció atención médica, entrega de aparatos funcionales por parte del DIF Guerrero, juguetes a niñas y niños, paquetes alimentarios, asesoría jurídica, registro civil y diversos apoyos institucionales, acercando al pueblo los programas y beneficios del gobierno estatal.

En el evento participaron el alcalde de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón; el alcalde de Acatepec, Ángel Aguilar Romero; la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino; la secretaria de Desarrollo Urbano, Irene Jiménez Montiel; y la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, entre otros funcionarios estatales.